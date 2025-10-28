MetalCoreMCG چیست

MetalCore is a AAA sci-fi MMO developed by a veteran game dev team featuring epic mechs and PvP battles. Forge alliances, recruit your squad, scavenge blueprints and grow your destructive arsenal in your pursuit of planetary dominance. Winner of Global Blockchain Show's Best Blockchain Game of the Year, and GAM3 2022 Award for Best Shooter Game. MetalCore's innovative 'scanning' system lets players obtain blueprints from fallen enemies, craft new units, and convert them to NFTs using MCG. With over 150 playable Infantry, Mechs and Vehicles designed by renowned Star Wars artist, MetalCore promises endless hours of exhilarating gameplay in a vast open world. With built-in token utility from day 1 inherent to its sustainable economy loop tied to gameplay, everything flows through MetalCore's token, MCG - where the game rewards engagement, commitment, and skills. MetalCore has adopted the $MCG token as a core part of the game economy, playing a key role in player progression and rewards.

MCG به ارزهای محلی

توکنومیکس MetalCore (MCG)

درک، توکنومیکس MetalCore (MCG) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده MCG بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره MetalCore (MCG) امروز MetalCore (MCG) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای MCG به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی MCG نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی MCG نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار MetalCore چقدر است؟ ارزش بازار MCG برابر است با $ 18.96K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش MCG چقدر است؟ عرضه در گردش MCG برابر است با 408.36M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت MCG چقدر بوده است؟ MCG به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.02813719 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت MCG در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ MCG به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات MCG چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای MCG برابر است با -- USD . آیا MCG در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد MCG در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت MCG مراجعه کنید.

