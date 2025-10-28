قیمت لحظه‌ ای McFlamingo Token امروز برابر است با 0 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت MCFL به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت MCFL را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای McFlamingo Token امروز برابر است با 0 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت MCFL به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت MCFL را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

قیمت McFlamingo Token (MCFL)

لیست نشده

قیمت لحظه‌ ای 1 MCFL به USD:

--
----
-0.50%1D
mexc
اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است. MEXC صرفاً به عنوان یک گردآورنده اطلاعات عمل می‌ کند. سایر توکن‌ های لیست شده در بازاراسپات MEXC را نیز بررسی کنید!
USD
نمودار قیمت لحظه ای McFlamingo Token (MCFL)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 14:00:32 (UTC+8)

اطلاعات قیمت McFlamingo Token (MCFL) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0
$ 0$ 0
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0
$ 0$ 0
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

-0.59%

+9.63%

+9.63%

قیمت لحظه‌ ای McFlamingo Token (MCFL) برابر است با --. در 24 ساعت گذشته، MCFL در بازه قیمتی حداقل $ 0 تا حداکثر $ 0 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته MCFL برابر با $ 0 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، MCFL در یک ساعت گذشته --، در 24 ساعت گذشته -0.59% و در 7 روز گذشته +9.63% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار McFlamingo Token (MCFL)

$ 34.23K
$ 34.23K$ 34.23K

--
----

$ 43.64K
$ 43.64K$ 43.64K

784.10M
784.10M 784.10M

999,786,829.876798
999,786,829.876798 999,786,829.876798

ارزش بازار فعلی McFlamingo Token برابر است با $ 34.23K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش MCFL برابر است با 784.10M، و عرضه کل آن 999786829.876798 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 43.64K است.

تاریخچه قیمت McFlamingo Token (MCFL) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت McFlamingo Token به USD به میزان $ 0 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت McFlamingo Token به USD به میزان $ 0 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت McFlamingo Token به USD به میزان $ 0 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت McFlamingo Token به USD به میزان $ 0 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ 0-0.59%
30 روز$ 0-12.35%
60 روز$ 0-31.70%
90 روز$ 0--

McFlamingo TokenMCFL چیست

MCFL The McFlamingo token transforms the restaurant experience by turning customer and employee loyalty and rewards into a tradable asset. By using the token, customers aren’t just earning points—they’re gaining a stake in the brand’s ecosystem, which they can use, trade, or hold onto for future value. This is how it bridges both worlds.

Tokenizing the brand allows customers to have a more interactive relationship with the restaurant. Instead of just eating there, they can earn tokens through visits or special events, and those tokens might unlock discounts, exclusive meals, or even voting power on new menu items.

It also gives them a sense of ownership and community, which can keep people engaged and invested beyond just dining. That’s where the real-world value meets the digital asset

A tokenized security is more like stock in a company, while the McFlamingo token is more like a membership perk or loyalty point that also holds value. One is about ownership and investment, the other is about utility and experience.

if employees get tokens for completing tasks, those transactions are recorded on-chain. That means there’s a transparent and immutable record of their contributions.

This can create more accountability and also reward employees in a transparent way. Plus, those tokens can have real value, so it’s a new way to incentivize and keep track of productivity. It ties their efforts directly to the value they help create for the business.

It is different from a traditional employee-owned stock plan. In a stock plan, employees own shares of the company itself, and that’s regulated like any other security.

With tokenized rewards, employees aren’t owning a piece of the company’s equity. Instead, they’re earning tokens tied to specific activities or contributions. It’s more flexible and can be tailored to their role or the success of certain projects, rather than the overall company’s stock performance.

When tasks are completed and token rewards are issued on-chain, that adds to the token’s overall activity and volume. More activity generally means a healthier market, because it shows ongoing engagement.

This steady flow of transactions helps maintain liquidity, which supports price stability. If the token is constantly being earned and used, it prevents sudden price swings because there’s always movement in the market. That’s how on-chain task volume contributes to a stable price

When employees earn tokens, it’s like rewarding them with something that becomes valuable as the ecosystem grows.

If the token’s value increases because of more usage and trust, both employees and the company benefit. It’s a win-win situation if done right. To stabilize the market employees will one able to hopefully in the future stake tokens and in certain situations the restaurant can also buy back tokens if needed.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع McFlamingo Token (MCFL)

وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت McFlamingo Token (USD)

ارزش McFlamingo Token (MCFL) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از McFlamingo Token (MCFL) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت McFlamingo Token را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت McFlamingo Token را بررسی کنید!

MCFL به ارزهای محلی

توکنومیکس McFlamingo Token (MCFL)

درک، توکنومیکس McFlamingo Token (MCFL) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده MCFL بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره McFlamingo Token (MCFL)

امروز McFlamingo Token (MCFL) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای MCFL به واحد USD برابر است با 0 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی MCFL نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی MCFL نسبت به USD برابر است با $ 0. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار McFlamingo Token چقدر است؟
ارزش بازار MCFL برابر است با $ 34.23K USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش MCFL چقدر است؟
عرضه در گردش MCFL برابر است با 784.10M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت MCFL چقدر بوده است؟
MCFL به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت MCFL در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
MCFL به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید.
حجم معاملات MCFL چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای MCFL برابر است با -- USD.
آیا MCFL در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد MCFL در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت MCFL مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 14:00:32 (UTC+8)

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

