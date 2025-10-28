MashidaMSHD چیست

Mashida $MSHD is a Web3 ecosystem that merges SocialFi, GameFi, and NFTFi into a single AI-powered DeFi platform. Built on the BNB Smart Chain, Mashida offers users a virtual world for social interaction, gaming, and NFT-based identity, combined with advanced DeFi services through its $MasterP token. Users can earn optimized returns via AI-managed liquidity pools, access real-world payments through the Mashida Crypto Card, and engage with an interconnected economy designed to make decentralized finance accessible, secure, and rewarding for everyone.

پیش‌ بینی قیمت Mashida (USD)

MSHD به ارزهای محلی

توکنومیکس Mashida (MSHD)

درک، توکنومیکس Mashida (MSHD) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده MSHD بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Mashida (MSHD) امروز Mashida (MSHD) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای MSHD به واحد USD برابر است با 0.01632155 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی MSHD نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.01632155 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی MSHD نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Mashida چقدر است؟ ارزش بازار MSHD برابر است با $ 163.17M USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش MSHD چقدر است؟ عرضه در گردش MSHD برابر است با 10.00B USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت MSHD چقدر بوده است؟ MSHD به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.02299756 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت MSHD در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ MSHD به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.0057113 USD رسید. حجم معاملات MSHD چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای MSHD برابر است با -- USD . آیا MSHD در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد MSHD در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت MSHD مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Mashida (MSHD)