MamboMAMBO چیست

Mambo is a community based memecoin on Ethereum. Fun original gorilla character, taking over the blockchain! BACKED BY 100% PURE UNHINGED $MAMBO ENERGY Why $MAMBO? NOT FINANCIAL ADVICE, JUST VIBES UTILITIES = none Roadmap = MAMBo team=probably nuts Energy = nuclear Community = unhinged THE SACRED MONKEY SCROLL SUPPLY 1 billion TAX 0% in 0% out, 100% insanity LIQUIDITY TIGHTER THAN $MAMBO’s GRIP Mambo is a community based memecoin on Ethereum. Fun original gorilla character, taking over the blockchain! BACKED BY 100% PURE UNHINGED $MAMBO ENERGY Why $MAMBO? NOT FINANCIAL ADVICE, JUST VIBES UTILITIES = none Roadmap = MAMBo team=probably nuts Energy = nuclear Community = unhinged THE SACRED MONKEY SCROLL SUPPLY 1 billion TAX 0% in 0% out, 100% insanity LIQUIDITY TIGHTER THAN $MAMBO’s GRIP

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع Mambo (MAMBO) وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت Mambo (USD)

ارزش Mambo (MAMBO) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Mambo (MAMBO) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Mambo را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Mambo را بررسی کنید!

MAMBO به ارزهای محلی

توکنومیکس Mambo (MAMBO)

درک، توکنومیکس Mambo (MAMBO) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده MAMBO بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Mambo (MAMBO) امروز Mambo (MAMBO) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای MAMBO به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی MAMBO نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی MAMBO نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Mambo چقدر است؟ ارزش بازار MAMBO برابر است با $ 41.81K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش MAMBO چقدر است؟ عرضه در گردش MAMBO برابر است با 1.00T USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت MAMBO چقدر بوده است؟ MAMBO به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت MAMBO در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ MAMBO به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات MAMBO چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای MAMBO برابر است با -- USD . آیا MAMBO در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد MAMBO در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت MAMBO مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Mambo (MAMBO)