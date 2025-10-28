LIFILIFI چیست

LiFi (LIFI) is a privacy-first browser extension project that brings blockchain principles to everyday browsing. Built on Ethereum, LiFi helps users reclaim control of their online time by offering detailed insights into digital habits while ensuring data stays fully private on-device. Combining productivity tracking, AI-powered analysis, and transparency into online tracking, LiFi empowers users to work smarter without compromising security. Backed by a growing community of privacy advocates, LiFi represents a new wave of utility-driven crypto projects where productivity meets digital sovereignty. LiFi (LIFI) is a privacy-first browser extension project that brings blockchain principles to everyday browsing. Built on Ethereum, LiFi helps users reclaim control of their online time by offering detailed insights into digital habits while ensuring data stays fully private on-device. Combining productivity tracking, AI-powered analysis, and transparency into online tracking, LiFi empowers users to work smarter without compromising security. Backed by a growing community of privacy advocates, LiFi represents a new wave of utility-driven crypto projects where productivity meets digital sovereignty.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

پیش‌ بینی قیمت LIFI (USD)

ارزش LIFI (LIFI) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از LIFI (LIFI) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت LIFI را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت LIFI را بررسی کنید!

LIFI به ارزهای محلی

توکنومیکس LIFI (LIFI)

درک، توکنومیکس LIFI (LIFI) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده LIFI بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره LIFI (LIFI) امروز LIFI (LIFI) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای LIFI به واحد USD برابر است با 0.00864007 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی LIFI نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.00864007 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی LIFI نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار LIFI چقدر است؟ ارزش بازار LIFI برابر است با $ 64.80K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش LIFI چقدر است؟ عرضه در گردش LIFI برابر است با 7.50M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت LIFI چقدر بوده است؟ LIFI به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.03303058 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت LIFI در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ LIFI به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00860711 USD رسید. حجم معاملات LIFI چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای LIFI برابر است با -- USD . آیا LIFI در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد LIFI در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت LIFI مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به LIFI (LIFI)