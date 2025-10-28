LeemonHeadLEEMON چیست

LeemonHead is a Hedera Hashgraph memecoin which celebrates Leemon Baird (founder of Hbar). The meme refers to a Lemon character which is similar to Leemons name giving the overall meme a Lemon fruit theme. LemonHead has an emphasis on community initiatives and giveaways that help onboard users to Hedera Hashgraph. Its main objective is to help bring attention to the Hedera Hashgraph ecosystem while fostering Leemon Baird fans.

درک، توکنومیکس LeemonHead (LEEMON) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده LEEMON بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره LeemonHead (LEEMON) امروز LeemonHead (LEEMON) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای LEEMON به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی LEEMON نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی LEEMON نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار LeemonHead چقدر است؟ ارزش بازار LEEMON برابر است با $ 169.02K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش LEEMON چقدر است؟ عرضه در گردش LEEMON برابر است با 1.00B USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت LEEMON چقدر بوده است؟ LEEMON به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت LEEMON در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ LEEMON به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات LEEMON چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای LEEMON برابر است با -- USD . آیا LEEMON در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد LEEMON در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت LEEMON مراجعه کنید.

