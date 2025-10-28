Ledgity TokenLDY چیست

Ledgity Yield provides stablecoins holders with a scalable and stable treasury management solution backed by a liquid portfolio of Real World Assets (RWA) Ledgity Yield provides stablecoins holders with a scalable and stable treasury management solution backed by a liquid portfolio of Real World Assets (RWA)

LDY به ارزهای محلی

توکنومیکس Ledgity Token (LDY)

درک، توکنومیکس Ledgity Token (LDY) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده LDY بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Ledgity Token (LDY) امروز Ledgity Token (LDY) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای LDY به واحد USD برابر است با 0.00938619 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی LDY نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.00938619 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی LDY نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Ledgity Token چقدر است؟ ارزش بازار LDY برابر است با $ 345.12K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش LDY چقدر است؟ عرضه در گردش LDY برابر است با 36.83M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت LDY چقدر بوده است؟ LDY به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.110451 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت LDY در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ LDY به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00392962 USD رسید. حجم معاملات LDY چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای LDY برابر است با -- USD . آیا LDY در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد LDY در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت LDY مراجعه کنید.

