قیمت لحظه‌ ای Kurt امروز برابر است با 0 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت KURT به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت KURT را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

اطلاعات بیشتر درباره KURT

اطلاعات قیمت KURT

وب‌سایت رسمی KURT

توکنومیکس KURT

پیش‌بینی قیمت KURT

لوگو Kurt

قیمت Kurt (KURT)

لیست نشده

قیمت لحظه‌ ای 1 KURT به USD:

$0.00030102
$0.00030102$0.00030102
+17.90%1D
mexc
اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است. MEXC صرفاً به عنوان یک گردآورنده اطلاعات عمل می‌ کند. سایر توکن‌ های لیست شده در بازاراسپات MEXC را نیز بررسی کنید!
USD
نمودار قیمت لحظه ای Kurt (KURT)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 12:52:57 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Kurt (KURT) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0
$ 0$ 0
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0
$ 0$ 0
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00522224
$ 0.00522224$ 0.00522224

$ 0
$ 0$ 0

-2.12%

+17.96%

+2.71%

+2.71%

قیمت لحظه‌ ای Kurt (KURT) برابر است با --. در 24 ساعت گذشته، KURT در بازه قیمتی حداقل $ 0 تا حداکثر $ 0 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته KURT برابر با $ 0.00522224 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، KURT در یک ساعت گذشته -2.12%، در 24 ساعت گذشته +17.96% و در 7 روز گذشته +2.71% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Kurt (KURT)

$ 301.02K
$ 301.02K$ 301.02K

--
----

$ 301.02K
$ 301.02K$ 301.02K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Kurt برابر است با $ 301.02K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش KURT برابر است با 1.00B، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 301.02K است.

تاریخچه قیمت Kurt (KURT) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت Kurt به USD به میزان $ 0 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت Kurt به USD به میزان $ 0 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت Kurt به USD به میزان $ 0 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت Kurt به USD به میزان $ 0 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ 0+17.96%
30 روز$ 0-42.75%
60 روز$ 0-63.27%
90 روز$ 0--

KurtKURT چیست

In the cold void of space, on a hidden Martian outpost nestled deep within the craters of Earth's Moon, two brothers were born: Burt and Kurt.

Identical in DNA, but polar opposites in spirit.

Burt was the golden boy. Friendly. Transparent. His heart pulsed in proof-of-work rhythms. He believed in the power of decentralization and fairness. So when the time came, he launched $BURT on Kaspa.

But then came Kurt.

Kurt wasn't interested in "fairness." He didn't care for decentralization. Kurt was chaos in a jetpack.

He saw the world and thought, "Why build slowly when you can moon faster?"

So he created $KURT on Base chain. Built for the degen hordes deep in the crypto trenches. Fueled by FOMO, memes, and mayhem.

Gas fees? Who cares. Kurt was all about volume, virality, and vaporizing charts.

Kurt will do whatever it takes to pump his bags to the moon.

$KURT is a meme coin launched on the Base chain but don't let the memes fool you. $KURT is the evil twin of $BURT on Kaspa, born in the darkest corners of the crypto trenches. Backed by a cult-like community of degens, $KURT is here to dominate the meme coin space with relentless energy, twisted humor, and a mission to build.

We’re not just here for green candles, we’re here to create a movement, disrupt the status quo, and carve our place in meme coin history. Join the rebellion. Join $KURT.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع Kurt (KURT)

وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت Kurt (USD)

ارزش Kurt (KURT) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Kurt (KURT) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Kurt را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Kurt را بررسی کنید!

KURT به ارزهای محلی

توکنومیکس Kurt (KURT)

درک، توکنومیکس Kurt (KURT) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده KURT بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Kurt (KURT)

امروز Kurt (KURT) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای KURT به واحد USD برابر است با 0 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی KURT نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی KURT نسبت به USD برابر است با $ 0. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Kurt چقدر است؟
ارزش بازار KURT برابر است با $ 301.02K USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش KURT چقدر است؟
عرضه در گردش KURT برابر است با 1.00B USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت KURT چقدر بوده است؟
KURT به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00522224 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت KURT در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
KURT به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید.
حجم معاملات KURT چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای KURT برابر است با -- USD.
آیا KURT در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد KURT در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت KURT مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 12:52:57 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Kurt (KURT)

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

