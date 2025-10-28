KurtKURT چیست

In the cold void of space, on a hidden Martian outpost nestled deep within the craters of Earth's Moon, two brothers were born: Burt and Kurt. Identical in DNA, but polar opposites in spirit. Burt was the golden boy. Friendly. Transparent. His heart pulsed in proof-of-work rhythms. He believed in the power of decentralization and fairness. So when the time came, he launched $BURT on Kaspa. But then came Kurt. Kurt wasn't interested in "fairness." He didn't care for decentralization. Kurt was chaos in a jetpack. He saw the world and thought, "Why build slowly when you can moon faster?" So he created $KURT on Base chain. Built for the degen hordes deep in the crypto trenches. Fueled by FOMO, memes, and mayhem. Gas fees? Who cares. Kurt was all about volume, virality, and vaporizing charts. Kurt will do whatever it takes to pump his bags to the moon. $KURT is a meme coin launched on the Base chain but don't let the memes fool you. $KURT is the evil twin of $BURT on Kaspa, born in the darkest corners of the crypto trenches. Backed by a cult-like community of degens, $KURT is here to dominate the meme coin space with relentless energy, twisted humor, and a mission to build. We're not just here for green candles, we're here to create a movement, disrupt the status quo, and carve our place in meme coin history. Join the rebellion. Join $KURT.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع Kurt (KURT) وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت Kurt (USD)

ارزش Kurt (KURT) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Kurt (KURT) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Kurt را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Kurt را بررسی کنید!

KURT به ارزهای محلی

توکنومیکس Kurt (KURT)

درک، توکنومیکس Kurt (KURT) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده KURT بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Kurt (KURT) امروز Kurt (KURT) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای KURT به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی KURT نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی KURT نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Kurt چقدر است؟ ارزش بازار KURT برابر است با $ 301.02K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش KURT چقدر است؟ عرضه در گردش KURT برابر است با 1.00B USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت KURT چقدر بوده است؟ KURT به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00522224 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت KURT در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ KURT به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات KURT چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای KURT برابر است با -- USD . آیا KURT در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد KURT در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت KURT مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Kurt (KURT)