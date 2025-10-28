KoyoKOY چیست

Koyo Token is a decentralized finance (DeFi) project built on the Ethereum blockchain. The project's goal is to provide a platform where users can access various financial services, including lending, borrowing, and staking, in a secure and decentralized manner. The Koyo Token is the native cryptocurrency of the platform, and it serves as a means of payment for accessing the different financial services on the platform. The token is ERC-20 compliant, meaning that it can be stored in any ERC-20 compatible wallet and traded on any ERC-20 compatible exchange. One of the unique features of Koyo Token is its decentralized governance model. The project is governed by a decentralized autonomous organization (DAO) that is composed of Koyo Token holders. The DAO allows token holders to participate in the decision-making process of the project, such as voting on proposals for platform upgrades, changes to the tokenomics, and more. The Koyo Token platform also provides users with the opportunity to earn rewards through staking. Staking involves holding a certain amount of Koyo Tokens in a wallet for a specified period, in exchange for earning rewards in the form of more Koyo Tokens. Overall, Koyo Token aims to provide a secure and transparent financial ecosystem that empowers users to take control of their finances and participate in the governance of the platform.

منبع Koyo (KOY) وب سایت رسمی

KOY به ارزهای محلی

توکنومیکس Koyo (KOY)

درک، توکنومیکس Koyo (KOY) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده KOY بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Koyo (KOY) امروز Koyo (KOY) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای KOY به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی KOY نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی KOY نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Koyo چقدر است؟ ارزش بازار KOY برابر است با $ 171.40K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش KOY چقدر است؟ عرضه در گردش KOY برابر است با 527.10M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت KOY چقدر بوده است؟ KOY به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.02352792 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت KOY در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ KOY به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات KOY چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای KOY برابر است با -- USD . آیا KOY در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد KOY در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت KOY مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Koyo (KOY)