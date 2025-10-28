KOLSKOLS چیست

KOLS is the first SaaS platform built on the BONK ecosystem, delivering the most advanced token intelligence tools on Solana. It tracks top Key Opinion Leaders (KOLs) in real time, showing what they are buying, selling, and holding, along with performance metrics like PNL and ROI. KOLS also introduces BATTLE, the first real-time launchpad performance tracker, ranking platforms over different timeframes. Combined with in-depth analytics through INTEL, KOLS gives traders and investors an all-in-one hub for actionable insights and data-driven decisions.

منبع KOLS (KOLS) وب سایت رسمی

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره KOLS (KOLS) امروز KOLS (KOLS) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای KOLS به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی KOLS نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی KOLS نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار KOLS چقدر است؟ ارزش بازار KOLS برابر است با $ 284.44K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش KOLS چقدر است؟ عرضه در گردش KOLS برابر است با 999.99M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت KOLS چقدر بوده است؟ KOLS به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت KOLS در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ KOLS به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات KOLS چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای KOLS برابر است با -- USD . آیا KOLS در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد KOLS در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت KOLS مراجعه کنید.

