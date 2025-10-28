KoalaKOALA چیست

KOALA is no ordinary koala. It's a meme magician wearing smart glasses, residing on the blockchain! KOALA Core Economic Model Deflation Burn + LP Shareholder Dividends + Fission Income + Honor Dividends Total 1.3 billion, all publicly circulated! • 1.2 billion: Deposited into the pool to form LPs (LPs are permanently locked in the black hole) • 10 million: Positions held on seven major exchanges (already listed) • 90 million: Locked in the Honor Dividend Pool (automatically distributed upon reaching the required criteria)

ارزش Koala (KOALA) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Koala (KOALA) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Koala را بررسی کنید.

KOALA به ارزهای محلی

توکنومیکس Koala (KOALA)

درک، توکنومیکس Koala (KOALA) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده KOALA بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Koala (KOALA) امروز Koala (KOALA) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای KOALA به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی KOALA نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی KOALA نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Koala چقدر است؟ ارزش بازار KOALA برابر است با $ 38.83K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش KOALA چقدر است؟ عرضه در گردش KOALA برابر است با 923.24M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت KOALA چقدر بوده است؟ KOALA به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت KOALA در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ KOALA به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات KOALA چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای KOALA برابر است با -- USD . آیا KOALA در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد KOALA در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت KOALA مراجعه کنید.

