اطلاعات بیشتر درباره KIGU

اطلاعات قیمت KIGU

وایت‌ پیپر KIGU

وب‌سایت رسمی KIGU

توکنومیکس KIGU

پیش‌بینی قیمت KIGU

$0.01682947
-4.80%1D
اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است. MEXC صرفاً به عنوان یک گردآورنده اطلاعات عمل می‌ کند. سایر توکن‌ های لیست شده در بازاراسپات MEXC را نیز بررسی کنید!
نمودار قیمت لحظه ای KIGU (KIGU)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 12:51:46 (UTC+8)

اطلاعات قیمت KIGU (KIGU) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.01675556
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.01785456
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.01675556
$ 0.01785456
$ 0.155138
$ 0.01482709
+0.42%

-4.83%

-37.86%

-37.86%

قیمت لحظه‌ ای KIGU (KIGU) برابر است با $0.01682947. در 24 ساعت گذشته، KIGU در بازه قیمتی حداقل $ 0.01675556 تا حداکثر $ 0.01785456 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته KIGU برابر با $ 0.155138 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.01482709 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، KIGU در یک ساعت گذشته +0.42%، در 24 ساعت گذشته -4.83% و در 7 روز گذشته -37.86% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار KIGU (KIGU)

$ 782.44K
--
$ 782.44K
46.00M
46,000,000.0
ارزش بازار فعلی KIGU برابر است با $ 782.44K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش KIGU برابر است با 46.00M، و عرضه کل آن 46000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 782.44K است.

تاریخچه قیمت KIGU (KIGU) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت KIGU به USD به میزان $ -0.00085468269303094 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت KIGU به USD به میزان $ -0.0093792941 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت KIGU به USD به میزان $ -0.0120503666 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت KIGU به USD به میزان $ 0 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ -0.00085468269303094-4.83%
30 روز$ -0.0093792941-55.73%
60 روز$ -0.0120503666-71.60%
90 روز$ 0--

KIGUKIGU چیست

Kigu stands at the forefront of AI innovation as the first Autonomous Creator focusing on video. Through nonstop interaction, real-time commentary, and original video generation through his Autonomous Creator Engine (ACE), Kigu delivers unmatched entertainment and connection, reshaping how audiences experience gaming, crypto, and the Super Champs universe.

Kigu isn’t built to be a robotic reply guy on crypto Twitter. Instead, he’s the first multimedia, synthetic personality built to reach scaled audiences where they hang out: on Twitch, on YouTube, and on TikTok. With the ACE platform, Kigu ingests audience signals, news triggers, and analytics to develop compelling and original content, including short-form and long-form videos, to connect, inform, and grow his community.

With over 650K followers and millions of video views across both video and social media platforms, Kigu is the first autonomous agent achieving real scale with video. He started with Pixar-quality entertainment clips on TikTok to entertain his audience. As he came to life, his content footprint grew to X, Twitch, and YouTube, moving to create autonomous content for his audience instead. He’s always online and always publishing, whether he’s live-streaming games on Twitch, engaging with fans on Twitter, or publishing new AI-powered videos on YouTube and TikTok.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

پیش‌ بینی قیمت KIGU (USD)

ارزش KIGU (KIGU) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از KIGU (KIGU) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت KIGU را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت KIGU را بررسی کنید!

KIGU به ارزهای محلی

توکنومیکس KIGU (KIGU)

درک، توکنومیکس KIGU (KIGU) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده KIGU بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره KIGU (KIGU)

امروز KIGU (KIGU) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای KIGU به واحد USD برابر است با 0.01682947 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی KIGU نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی KIGU نسبت به USD برابر است با $ 0.01682947. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار KIGU چقدر است؟
ارزش بازار KIGU برابر است با $ 782.44K USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش KIGU چقدر است؟
عرضه در گردش KIGU برابر است با 46.00M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت KIGU چقدر بوده است؟
KIGU به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.155138 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت KIGU در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
KIGU به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.01482709 USD رسید.
حجم معاملات KIGU چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای KIGU برابر است با -- USD.
آیا KIGU در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد KIGU در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت KIGU مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 12:51:46 (UTC+8)

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

