KepithorKEPI چیست

Kepithor Token (KEPI) is the native utility token of the Kepithor ecosystem, a UK-based Web3 gaming network. KEPI powers an interconnected suite of blockchain games—such as Kingdom Karnage and Royal Rampage—enabling in-game purchases, and prize rewards. It’s designed for long-term sustainability with no fixed emissions, and it redistributes value through platform revenue and gameplay, rather than inflationary minting. Kepithor Token (KEPI) is the native utility token of the Kepithor ecosystem, a UK-based Web3 gaming network. KEPI powers an interconnected suite of blockchain games—such as Kingdom Karnage and Royal Rampage—enabling in-game purchases, and prize rewards. It’s designed for long-term sustainability with no fixed emissions, and it redistributes value through platform revenue and gameplay, rather than inflationary minting.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

پیش‌ بینی قیمت Kepithor (USD)

ارزش Kepithor (KEPI) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Kepithor (KEPI) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Kepithor را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Kepithor را بررسی کنید!

KEPI به ارزهای محلی

توکنومیکس Kepithor (KEPI)

درک، توکنومیکس Kepithor (KEPI) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده KEPI بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Kepithor (KEPI) امروز Kepithor (KEPI) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای KEPI به واحد USD برابر است با 0.00240871 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی KEPI نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.00240871 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی KEPI نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Kepithor چقدر است؟ ارزش بازار KEPI برابر است با $ 98.70K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش KEPI چقدر است؟ عرضه در گردش KEPI برابر است با 40.98M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت KEPI چقدر بوده است؟ KEPI به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00475245 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت KEPI در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ KEPI به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00150493 USD رسید. حجم معاملات KEPI چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای KEPI برابر است با -- USD . آیا KEPI در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد KEPI در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت KEPI مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Kepithor (KEPI)