JamboJ چیست

Jambo is building the world's largest on-chain mobile network powered by the JamboPhone — the most powerful crypto-native mobile device. We have built this vision through support of top investors including Paradigm, Pantera, OKX, Coinbase, and more. With Jambo's hardware foundation of mobile nodes across 120+ countries, Jambo and our Ecosystem partners can achieve decentralization faster and more cost-effectively. Network effects can be achieved instantly for use cases including validators, P2P networking, and other new products. Jambo has onboarded millions into the on-chain economy through the JamboApp which features: 1. *Innovative earning and airdrop opportunities* 2. *Jambo Ecosystem dApp store* 3. *JamboWallet multi-chain wallet* Jambo is transforming lives in all corners of the world particularly in emerging markets by creating the hub for users to secure next generation blockchain use cases while earning real rewards. At the heart of the Jambo economy is the Jambo Token, a utility token fueling rewards, discounts, payouts, and more. Powering the decentralized future. Jambo is building the world's largest on-chain mobile network powered by the JamboPhone — the most powerful crypto-native mobile device. We have built this vision through support of top investors including Paradigm, Pantera, OKX, Coinbase, and more. With Jambo's hardware foundation of mobile nodes across 120+ countries, Jambo and our Ecosystem partners can achieve decentralization faster and more cost-effectively. Network effects can be achieved instantly for use cases including validators, P2P networking, and other new products. Jambo has onboarded millions into the on-chain economy through the JamboApp which features: Innovative earning and airdrop opportunities Jambo Ecosystem dApp store JamboWallet multi-chain wallet Jambo is transforming lives in all corners of the world particularly in emerging markets by creating the hub for users to secure next generation blockchain use cases while earning real rewards. At the heart of the Jambo economy is the Jambo Token, a utility token fueling rewards, discounts, payouts, and more. Powering the decentralized future.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع Jambo (J) وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت Jambo (USD)

ارزش Jambo (J) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Jambo (J) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Jambo را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Jambo را بررسی کنید!

J به ارزهای محلی

توکنومیکس Jambo (J)

درک، توکنومیکس Jambo (J) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده J بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Jambo (J) امروز Jambo (J) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای J به واحد USD برابر است با 0.051643 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی J نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.051643 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی J نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Jambo چقدر است؟ ارزش بازار J برابر است با $ 8.31M USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش J چقدر است؟ عرضه در گردش J برابر است با 161.01M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت J چقدر بوده است؟ J به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.910484 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت J در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ J به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.051248 USD رسید. حجم معاملات J چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای J برابر است با -- USD . آیا J در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد J در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت J مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Jambo (J)