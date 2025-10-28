IoTAIIOTAI چیست

IoTAI is a cutting-edge ecosystem that fuses Blockchain, Artificial Intelligence (AI), and the Internet of Things (IoT) to create a decentralized, intelligent, and automated aggregator. It's a decentralized exchange aggregator that uses real-time AI analysis to find the best trading routes across Ethereum-based DEXs, reducing gas fees and improving execution efficiency by up to 50% or even higher.

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره IoTAI (IOTAI) امروز IoTAI (IOTAI) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای IOTAI به واحد USD برابر است با 0.01017878 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی IOTAI نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.01017878 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی IOTAI نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار IoTAI چقدر است؟ ارزش بازار IOTAI برابر است با $ 1.02M USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش IOTAI چقدر است؟ عرضه در گردش IOTAI برابر است با 100.00M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت IOTAI چقدر بوده است؟ IOTAI به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.04887246 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت IOTAI در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ IOTAI به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00293688 USD رسید. حجم معاملات IOTAI چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای IOTAI برابر است با -- USD . آیا IOTAI در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد IOTAI در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت IOTAI مراجعه کنید.

