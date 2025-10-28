Introvert CoinINTROVERT چیست

$INTROVERT is a meme coin built on Solana that channels the humor, culture, and energy of one of the largest male meme communities on X. The project represents a satirical take on “introvert culture,” blending social commentary with viral internet humor. While primarily entertainment-driven, $INTROVERT aims to cultivate a tight-knit community of like-minded holders through content, engagement, and meme-based campaigns. $INTROVERT is a meme coin built on Solana that channels the humor, culture, and energy of one of the largest male meme communities on X. The project represents a satirical take on “introvert culture,” blending social commentary with viral internet humor. While primarily entertainment-driven, $INTROVERT aims to cultivate a tight-knit community of like-minded holders through content, engagement, and meme-based campaigns.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع Introvert Coin (INTROVERT) وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت Introvert Coin (USD)

ارزش Introvert Coin (INTROVERT) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Introvert Coin (INTROVERT) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Introvert Coin را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Introvert Coin را بررسی کنید!

INTROVERT به ارزهای محلی

توکنومیکس Introvert Coin (INTROVERT)

درک، توکنومیکس Introvert Coin (INTROVERT) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده INTROVERT بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Introvert Coin (INTROVERT) امروز Introvert Coin (INTROVERT) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای INTROVERT به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی INTROVERT نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی INTROVERT نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Introvert Coin چقدر است؟ ارزش بازار INTROVERT برابر است با $ 7.96K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش INTROVERT چقدر است؟ عرضه در گردش INTROVERT برابر است با 999.43M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت INTROVERT چقدر بوده است؟ INTROVERT به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00183675 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت INTROVERT در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ INTROVERT به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات INTROVERT چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای INTROVERT برابر است با -- USD . آیا INTROVERT در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد INTROVERT در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت INTROVERT مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Introvert Coin (INTROVERT)