InsurAceINSUR چیست

The INSUR token is the governance token for InsurAce protocol, a DeFi insurance protocol. The INSUR token is the governance token for InsurAce protocol, a DeFi insurance protocol.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع InsurAce (INSUR) وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت InsurAce (USD)

ارزش InsurAce (INSUR) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از InsurAce (INSUR) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت InsurAce را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت InsurAce را بررسی کنید!

INSUR به ارزهای محلی

توکنومیکس InsurAce (INSUR)

درک، توکنومیکس InsurAce (INSUR) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده INSUR بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره InsurAce (INSUR) امروز InsurAce (INSUR) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای INSUR به واحد USD برابر است با 0.00225769 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی INSUR نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.00225769 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی INSUR نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار InsurAce چقدر است؟ ارزش بازار INSUR برابر است با $ 155.53K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش INSUR چقدر است؟ عرضه در گردش INSUR برابر است با 68.89M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت INSUR چقدر بوده است؟ INSUR به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 15.2 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت INSUR در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ INSUR به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات INSUR چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای INSUR برابر است با -- USD . آیا INSUR در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد INSUR در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت INSUR مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به InsurAce (INSUR)