infraX چیست

InfraX offers a new dawn in cloud computing. Allowing prospective users the ability to make use of otherwise dormant GPU assets, democratising GPU access globally. Struggling with GPU shortages? InfraX facilitates seamless GPU rental/lending protocols enabling decentralised, cost effective and price transparent services. InfraX offers monetary incentives for those interesting in lending their GPU assets, with rewards based on total usage output. Whether individual of corporate, InfraX enables and facilitates unmatched node opportunities, undoubtedly boosting the performance of your AI/GPU sectors.

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره infraX (INFRA) امروز infraX (INFRA) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای INFRA به واحد USD برابر است با 0.703729 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی INFRA نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.703729 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی INFRA نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار infraX چقدر است؟ ارزش بازار INFRA برابر است با $ 704.03K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش INFRA چقدر است؟ عرضه در گردش INFRA برابر است با 1.00M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت INFRA چقدر بوده است؟ INFRA به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 45.71 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت INFRA در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ INFRA به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.327661 USD رسید. حجم معاملات INFRA چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای INFRA برابر است با -- USD . آیا INFRA در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد INFRA در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت INFRA مراجعه کنید.

