قیمت لحظه‌ ای infraX امروز برابر است با 0.703729 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت INFRA به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت INFRA را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای infraX امروز برابر است با 0.703729 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت INFRA به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت INFRA را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

اطلاعات بیشتر درباره INFRA

اطلاعات قیمت INFRA

وب‌سایت رسمی INFRA

توکنومیکس INFRA

پیش‌بینی قیمت INFRA

لوگو infraX

قیمت infraX (INFRA)

لیست نشده

قیمت لحظه‌ ای 1 INFRA به USD:

$0.704028
-0.10%1D
mexc
اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است. MEXC صرفاً به عنوان یک گردآورنده اطلاعات عمل می‌ کند. سایر توکن‌ های لیست شده در بازاراسپات MEXC را نیز بررسی کنید!
USD
نمودار قیمت لحظه ای infraX (INFRA)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 12:49:51 (UTC+8)

اطلاعات قیمت infraX (INFRA) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.696118
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.726027
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.696118
$ 0.726027
$ 45.71
$ 0.327661
+0.18%

-0.43%

-21.52%

-21.52%

قیمت لحظه‌ ای infraX (INFRA) برابر است با $0.703729. در 24 ساعت گذشته، INFRA در بازه قیمتی حداقل $ 0.696118 تا حداکثر $ 0.726027 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته INFRA برابر با $ 45.71 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.327661 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، INFRA در یک ساعت گذشته +0.18%، در 24 ساعت گذشته -0.43% و در 7 روز گذشته -21.52% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار infraX (INFRA)

$ 704.03K
--
$ 704.03K
1.00M
1,000,000.0
ارزش بازار فعلی infraX برابر است با $ 704.03K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش INFRA برابر است با 1.00M، و عرضه کل آن 1000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 704.03K است.

تاریخچه قیمت infraX (INFRA) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت infraX به USD به میزان $ -0.0031028420055708 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت infraX به USD به میزان $ -0.2812431836 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت infraX به USD به میزان $ -0.3668319009 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت infraX به USD به میزان $ -2.8405129061834256 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ -0.0031028420055708-0.43%
30 روز$ -0.2812431836-39.96%
60 روز$ -0.3668319009-52.12%
90 روز$ -2.8405129061834256-80.14%

infraXINFRA چیست

InfraX offers a new dawn in cloud computing. Allowing prospective users the ability to make use of otherwise dormant GPU assets, democratising GPU access globally.

Struggling with GPU shortages? InfraX facilitates seamless GPU rental/lending protocols enabling decentralised, cost effective and price transparent services.

InfraX offers monetary incentives for those interesting in lending their GPU assets, with rewards based on total usage output.

Whether individual of corporate, InfraX enables and facilitates unmatched node opportunities, undoubtedly boosting the performance of your AI/GPU sectors.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع infraX (INFRA)

وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت infraX (USD)

ارزش infraX (INFRA) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از infraX (INFRA) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت infraX را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت infraX را بررسی کنید!

INFRA به ارزهای محلی

توکنومیکس infraX (INFRA)

درک، توکنومیکس infraX (INFRA) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده INFRA بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره infraX (INFRA)

امروز infraX (INFRA) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای INFRA به واحد USD برابر است با 0.703729 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی INFRA نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی INFRA نسبت به USD برابر است با $ 0.703729. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار infraX چقدر است؟
ارزش بازار INFRA برابر است با $ 704.03K USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش INFRA چقدر است؟
عرضه در گردش INFRA برابر است با 1.00M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت INFRA چقدر بوده است؟
INFRA به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 45.71 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت INFRA در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
INFRA به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.327661 USD رسید.
حجم معاملات INFRA چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای INFRA برابر است با -- USD.
آیا INFRA در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد INFRA در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت INFRA مراجعه کنید.
به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به infraX (INFRA)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

