قیمت لحظه‌ ای Imagen Network امروز برابر است با 0.00157395 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت IMAGE به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت IMAGE را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

قیمت Imagen Network (IMAGE)

$0.00157496
$0.00157496$0.00157496
-12.40%1D
اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است. MEXC صرفاً به عنوان یک گردآورنده اطلاعات عمل می‌ کند. سایر توکن‌ های لیست شده در بازاراسپات MEXC را نیز بررسی کنید!
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 12:04:50 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Imagen Network (IMAGE) به واحد USD

$ 0.00150889
$ 0.00150889$ 0.00150889
$ 0.00182131
$ 0.00182131$ 0.00182131
$ 0.00150889
$ 0.00150889$ 0.00150889

$ 0.00182131
$ 0.00182131$ 0.00182131

$ 0.03800209
$ 0.03800209$ 0.03800209

$ 0.00103394
$ 0.00103394$ 0.00103394

-0.13%

-12.50%

-23.93%

-23.93%

قیمت لحظه‌ ای Imagen Network (IMAGE) برابر است با $0.00157395. در 24 ساعت گذشته، IMAGE در بازه قیمتی حداقل $ 0.00150889 تا حداکثر $ 0.00182131 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته IMAGE برابر با $ 0.03800209 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.00103394 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، IMAGE در یک ساعت گذشته -0.13%، در 24 ساعت گذشته -12.50% و در 7 روز گذشته -23.93% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Imagen Network (IMAGE)

$ 7.87M
$ 7.87M$ 7.87M

--
----

$ 7.87M
$ 7.87M$ 7.87M

5.00B
5.00B 5.00B

5,000,000,000.0
5,000,000,000.0 5,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Imagen Network برابر است با $ 7.87M، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش IMAGE برابر است با 5.00B، و عرضه کل آن 5000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 7.87M است.

تاریخچه قیمت Imagen Network (IMAGE) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت Imagen Network به USD به میزان $ -0.000224984845031541 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت Imagen Network به USD به میزان $ -0.0008416600 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت Imagen Network به USD به میزان $ -0.0011923340 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت Imagen Network به USD به میزان $ -0.0009627556658143197 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ -0.000224984845031541-12.50%
30 روز$ -0.0008416600-53.47%
60 روز$ -0.0011923340-75.75%
90 روز$ -0.0009627556658143197-37.95%

Imagen NetworkIMAGE چیست

Imagen Network is a decentralized social platform that merges advanced AI with Web3 technologies to redefine image creation and sharing. It utilizes models like DALL-E and Stable Diffusion to enable users to generate and customize images through a user-friendly interface. The platform operates on multiple blockchains, including BNB Chain, Solana, and Ethereum, using its native $IMAGE token for transactions, premium features, and governance. With a focus on community engagement and continuous development, Imagen Network aims to lead in AI-driven visual content within the decentralized web.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

پیش‌ بینی قیمت Imagen Network (USD)

ارزش Imagen Network (IMAGE) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Imagen Network (IMAGE) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Imagen Network را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Imagen Network را بررسی کنید!

IMAGE به ارزهای محلی

توکنومیکس Imagen Network (IMAGE)

درک، توکنومیکس Imagen Network (IMAGE) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده IMAGE بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Imagen Network (IMAGE)

امروز Imagen Network (IMAGE) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای IMAGE به واحد USD برابر است با 0.00157395 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی IMAGE نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی IMAGE نسبت به USD برابر است با $ 0.00157395. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Imagen Network چقدر است؟
ارزش بازار IMAGE برابر است با $ 7.87M USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش IMAGE چقدر است؟
عرضه در گردش IMAGE برابر است با 5.00B USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت IMAGE چقدر بوده است؟
IMAGE به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.03800209 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت IMAGE در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
IMAGE به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00103394 USD رسید.
حجم معاملات IMAGE چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای IMAGE برابر است با -- USD.
آیا IMAGE در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد IMAGE در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت IMAGE مراجعه کنید.
به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Imagen Network (IMAGE)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

