قیمت HotKeySwap (HOTKEY)
-0.26%
-3.78%
+30.84%
+30.84%
قیمت لحظه ای HotKeySwap (HOTKEY) برابر است با $0.00285962. در 24 ساعت گذشته، HOTKEY در بازه قیمتی حداقل $ 0.00285672 تا حداکثر $ 0.00298119 معامله شده است که نشان دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته HOTKEY برابر با $ 0.581112 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.00173695 می باشد.
از نظر عملکرد کوتاه مدت، HOTKEY در یک ساعت گذشته -0.26%، در 24 ساعت گذشته -3.78% و در 7 روز گذشته +30.84% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می دهد.
ارزش بازار فعلی HotKeySwap برابر است با $ 271.63K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش HOTKEY برابر است با 95.00M، و عرضه کل آن 95000000.0 می باشد. ارزش کل رقیق شده (FDV) آن $ 271.63K است.
امروز، تغییر قیمت HotKeySwap به USD به میزان $ -0.000112484631998717 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت HotKeySwap به USD به میزان $ +0.0005726912 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت HotKeySwap به USD به میزان $ +0.0000478766 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت HotKeySwap به USD به میزان $ -0.000275214257730992 بود.
|دوره
|تغییر قیمت (USD)
|تغییر قیمت (%)
|امروز
|$ -0.000112484631998717
|-3.78%
|30 روز
|$ +0.0005726912
|+20.03%
|60 روز
|$ +0.0000478766
|+1.67%
|90 روز
|$ -0.000275214257730992
|-8.77%
HotKeySwap is a cutting-edge cryptocurrency project that introduces a seamless trading experience through an easy-to-use Telegram Mini App DEX, ensuring users can buy and sell instantly without compromising their private keys. This revolutionary platform is designed to offer a decentralized and self-custody trading environment, giving users full control of their crypto assets securely stored in their wallets. The platform operates on multiple networks, allowing users to level up their trading game across various decentralized exchanges efficiently.
One of the standout features of HotKeySwap is its gamified decentralized finance ecosystem called Seed Lab 24/7. Users can explore multiple passive income streams and participate in a lucrative referral program that empowers them to earn 30% lifetime rewards directly airdropped to their wallets. The project emphasizes the Crypto 2.0 revolution, offering users the chance to be part of a new sharing economy with cutting-edge mechanisms tailored for crypto enthusiasts. With features like bridging assets from any network, mining mechanisms, and a visually appealing interface on Telegram, HotKeySwap is poised to revolutionize the crypto trading experience and redefine the landscape of decentralized finance.
Get ready to revolutionize your trading experience by downloading Telegram and effortlessly swapping with HotKeySwap, where the power to choose and control your assets is in your hands. Join the Crypto 2.0 revolution and immerse yourself in a world of gamified rewards within the Seed Lab, symbolizing a new era in decentralized finance.
