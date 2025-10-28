قیمت لحظه‌ ای HotKeySwap امروز برابر است با 0.00285962 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت HOTKEY به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت HOTKEY را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای HotKeySwap امروز برابر است با 0.00285962 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت HOTKEY به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت HOTKEY را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

اطلاعات بیشتر درباره HOTKEY

اطلاعات قیمت HOTKEY

وب‌سایت رسمی HOTKEY

توکنومیکس HOTKEY

پیش‌بینی قیمت HOTKEY

لوگو HotKeySwap

قیمت HotKeySwap (HOTKEY)

لیست نشده

قیمت لحظه‌ ای 1 HOTKEY به USD:

-4.00%1D
اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است. MEXC صرفاً به عنوان یک گردآورنده اطلاعات عمل می‌ کند. سایر توکن‌ های لیست شده در بازاراسپات MEXC را نیز بررسی کنید!
USD
نمودار قیمت لحظه ای HotKeySwap (HOTKEY)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 13:52:14 (UTC+8)

اطلاعات قیمت HotKeySwap (HOTKEY) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
کمترین قیمت 24 ساعته
بیشترین قیمت 24 ساعته

-0.26%

-3.78%

+30.84%

+30.84%

قیمت لحظه‌ ای HotKeySwap (HOTKEY) برابر است با $0.00285962. در 24 ساعت گذشته، HOTKEY در بازه قیمتی حداقل $ 0.00285672 تا حداکثر $ 0.00298119 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته HOTKEY برابر با $ 0.581112 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.00173695 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، HOTKEY در یک ساعت گذشته -0.26%، در 24 ساعت گذشته -3.78% و در 7 روز گذشته +30.84% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار HotKeySwap (HOTKEY)

--
----

ارزش بازار فعلی HotKeySwap برابر است با $ 271.63K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش HOTKEY برابر است با 95.00M، و عرضه کل آن 95000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 271.63K است.

تاریخچه قیمت HotKeySwap (HOTKEY) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت HotKeySwap به USD به میزان $ -0.000112484631998717 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت HotKeySwap به USD به میزان $ +0.0005726912 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت HotKeySwap به USD به میزان $ +0.0000478766 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت HotKeySwap به USD به میزان $ -0.000275214257730992 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ -0.000112484631998717-3.78%
30 روز$ +0.0005726912+20.03%
60 روز$ +0.0000478766+1.67%
90 روز$ -0.000275214257730992-8.77%

HotKeySwapHOTKEY چیست

HotKeySwap is a cutting-edge cryptocurrency project that introduces a seamless trading experience through an easy-to-use Telegram Mini App DEX, ensuring users can buy and sell instantly without compromising their private keys. This revolutionary platform is designed to offer a decentralized and self-custody trading environment, giving users full control of their crypto assets securely stored in their wallets. The platform operates on multiple networks, allowing users to level up their trading game across various decentralized exchanges efficiently.

One of the standout features of HotKeySwap is its gamified decentralized finance ecosystem called Seed Lab 24/7. Users can explore multiple passive income streams and participate in a lucrative referral program that empowers them to earn 30% lifetime rewards directly airdropped to their wallets. The project emphasizes the Crypto 2.0 revolution, offering users the chance to be part of a new sharing economy with cutting-edge mechanisms tailored for crypto enthusiasts. With features like bridging assets from any network, mining mechanisms, and a visually appealing interface on Telegram, HotKeySwap is poised to revolutionize the crypto trading experience and redefine the landscape of decentralized finance.

Get ready to revolutionize your trading experience by downloading Telegram and effortlessly swapping with HotKeySwap, where the power to choose and control your assets is in your hands. Join the Crypto 2.0 revolution and immerse yourself in a world of gamified rewards within the Seed Lab, symbolizing a new era in decentralized finance.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع HotKeySwap (HOTKEY)

وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت HotKeySwap (USD)

ارزش HotKeySwap (HOTKEY) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از HotKeySwap (HOTKEY) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت HotKeySwap را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت HotKeySwap را بررسی کنید!

HOTKEY به ارزهای محلی

توکنومیکس HotKeySwap (HOTKEY)

درک، توکنومیکس HotKeySwap (HOTKEY) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده HOTKEY بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره HotKeySwap (HOTKEY)

امروز HotKeySwap (HOTKEY) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای HOTKEY به واحد USD برابر است با 0.00285962 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی HOTKEY نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی HOTKEY نسبت به USD برابر است با $ 0.00285962. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار HotKeySwap چقدر است؟
ارزش بازار HOTKEY برابر است با $ 271.63K USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش HOTKEY چقدر است؟
عرضه در گردش HOTKEY برابر است با 95.00M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت HOTKEY چقدر بوده است؟
HOTKEY به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.581112 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت HOTKEY در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
HOTKEY به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00173695 USD رسید.
حجم معاملات HOTKEY چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای HOTKEY برابر است با -- USD.
آیا HOTKEY در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد HOTKEY در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت HOTKEY مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 13:52:14 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به HotKeySwap (HOTKEY)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

