HotKeySwapHOTKEY چیست

HotKeySwap is a cutting-edge cryptocurrency project that introduces a seamless trading experience through an easy-to-use Telegram Mini App DEX, ensuring users can buy and sell instantly without compromising their private keys. This revolutionary platform is designed to offer a decentralized and self-custody trading environment, giving users full control of their crypto assets securely stored in their wallets. The platform operates on multiple networks, allowing users to level up their trading game across various decentralized exchanges efficiently. One of the standout features of HotKeySwap is its gamified decentralized finance ecosystem called Seed Lab 24/7. Users can explore multiple passive income streams and participate in a lucrative referral program that empowers them to earn 30% lifetime rewards directly airdropped to their wallets. The project emphasizes the Crypto 2.0 revolution, offering users the chance to be part of a new sharing economy with cutting-edge mechanisms tailored for crypto enthusiasts. With features like bridging assets from any network, mining mechanisms, and a visually appealing interface on Telegram, HotKeySwap is poised to revolutionize the crypto trading experience and redefine the landscape of decentralized finance. Get ready to revolutionize your trading experience by downloading Telegram and effortlessly swapping with HotKeySwap, where the power to choose and control your assets is in your hands. Join the Crypto 2.0 revolution and immerse yourself in a world of gamified rewards within the Seed Lab, symbolizing a new era in decentralized finance.

منبع HotKeySwap (HOTKEY) وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت HotKeySwap (USD)

ارزش HotKeySwap (HOTKEY) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از HotKeySwap (HOTKEY) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت HotKeySwap را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت HotKeySwap را بررسی کنید!

HOTKEY به ارزهای محلی

توکنومیکس HotKeySwap (HOTKEY)

درک، توکنومیکس HotKeySwap (HOTKEY) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده HOTKEY بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره HotKeySwap (HOTKEY) امروز HotKeySwap (HOTKEY) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای HOTKEY به واحد USD برابر است با 0.00285962 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی HOTKEY نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.00285962 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی HOTKEY نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار HotKeySwap چقدر است؟ ارزش بازار HOTKEY برابر است با $ 271.63K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش HOTKEY چقدر است؟ عرضه در گردش HOTKEY برابر است با 95.00M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت HOTKEY چقدر بوده است؟ HOTKEY به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.581112 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت HOTKEY در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ HOTKEY به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00173695 USD رسید. حجم معاملات HOTKEY چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای HOTKEY برابر است با -- USD . آیا HOTKEY در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد HOTKEY در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت HOTKEY مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به HotKeySwap (HOTKEY)