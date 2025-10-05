قیمت لحظه‌ ای Horizon امروز برابر است با 0.00589662 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت HRZ به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت HRZ را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای Horizon امروز برابر است با 0.00589662 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت HRZ به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت HRZ را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

اطلاعات بیشتر درباره HRZ

اطلاعات قیمت HRZ

وایت‌ پیپر HRZ

وب‌سایت رسمی HRZ

توکنومیکس HRZ

پیش‌بینی قیمت HRZ

کسب درآمد

+Airdrop

اخبار

بلاگ

مرکز دانستنی

لوگو Horizon

قیمت Horizon (HRZ)

لیست نشده

قیمت لحظه‌ ای 1 HRZ به USD:

$0.00589662
$0.00589662$0.00589662
+0.30%1D
mexc
اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است. MEXC صرفاً به عنوان یک گردآورنده اطلاعات عمل می‌ کند. سایر توکن‌ های لیست شده در بازاراسپات MEXC را نیز بررسی کنید!
USD
نمودار قیمت لحظه ای Horizon (HRZ)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-05 12:55:04 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Horizon (HRZ) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.00587474
$ 0.00587474$ 0.00587474
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.00592035
$ 0.00592035$ 0.00592035
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.00587474
$ 0.00587474$ 0.00587474

$ 0.00592035
$ 0.00592035$ 0.00592035

$ 0.126194
$ 0.126194$ 0.126194

$ 0.00524898
$ 0.00524898$ 0.00524898

--

+0.32%

-8.30%

-8.30%

قیمت لحظه‌ ای Horizon (HRZ) برابر است با $0.00589662. در 24 ساعت گذشته، HRZ در بازه قیمتی حداقل $ 0.00587474 تا حداکثر $ 0.00592035 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته HRZ برابر با $ 0.126194 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.00524898 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، HRZ در یک ساعت گذشته --، در 24 ساعت گذشته +0.32% و در 7 روز گذشته -8.30% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Horizon (HRZ)

$ 50.60K
$ 50.60K$ 50.60K

--
----

$ 56.48K
$ 56.48K$ 56.48K

8.58M
8.58M 8.58M

9,577,807.002004618
9,577,807.002004618 9,577,807.002004618

ارزش بازار فعلی Horizon برابر است با $ 50.60K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش HRZ برابر است با 8.58M، و عرضه کل آن 9577807.002004618 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 56.48K است.

تاریخچه قیمت Horizon (HRZ) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت Horizon به USD به میزان $ 0 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت Horizon به USD به میزان $ +0.0005527585 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت Horizon به USD به میزان $ -0.0019857675 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت Horizon به USD به میزان $ -0.017311278835811647 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ 0+0.32%
30 روز$ +0.0005527585+9.37%
60 روز$ -0.0019857675-33.67%
90 روز$ -0.017311278835811647-74.59%

HorizonHRZ چیست

Horizon is a synthetic trading exchange designed to allow users to speculate on the price movements of various assets without owning the underlying assets themselves. Instead of trading liquid assets, users enter into contracts that track asset prices, enabling exposure to markets like stocks, commodities, cryptocurrencies, or index.

Prices are typically derived from the average of external market data sources.

The goal of this exchange is to offer transparent, efficient, and flexible access to global markets without requiring custody of actual assets, making it accessible to a wider range of participants, and allowing the eventual fractional ownership of such.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

پیش‌ بینی قیمت Horizon (USD)

ارزش Horizon (HRZ) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Horizon (HRZ) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Horizon را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Horizon را بررسی کنید!

HRZ به ارزهای محلی

توکنومیکس Horizon (HRZ)

درک، توکنومیکس Horizon (HRZ) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده HRZ بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Horizon (HRZ)

امروز Horizon (HRZ) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای HRZ به واحد USD برابر است با 0.00589662 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی HRZ نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی HRZ نسبت به USD برابر است با $ 0.00589662. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Horizon چقدر است؟
ارزش بازار HRZ برابر است با $ 50.60K USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش HRZ چقدر است؟
عرضه در گردش HRZ برابر است با 8.58M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت HRZ چقدر بوده است؟
HRZ به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.126194 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت HRZ در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
HRZ به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00524898 USD رسید.
حجم معاملات HRZ چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای HRZ برابر است با -- USD.
آیا HRZ در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد HRZ در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت HRZ مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-05 12:55:04 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Horizon (HRZ)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-04 13:39:16داده های زنجیره ای
ورود خالص 233.5 میلیون دلاری به ETF اسپات اتریوم آمریکا در روز گذشته
10-04 11:26:38به روز رسانی های صنعت
انتشار USDC از 75 میلیارد فراتر می‌رود، سهم بازار به 24.9% می‌رسد
10-03 10:20:00به روز رسانی های صنعت
ارزش کل بازار کریپتو به بالای 4.2 تریلیون دلار بازگشت، با افزایش 2.3 درصدی در 24 ساعت
10-03 05:17:00به روز رسانی های صنعت
بیت کوین برای اولین بار از اواسط آگوست از مرز ۱۲۰,۰۰۰ دلار عبور کرد
10-01 14:11:00به روز رسانی های صنعت
دیروز، ETF های نقدی اتریوم در آمریکا شاهد ورود خالص 127.5 میلیون دلار بودند، در حالی که ETF های نقدی بیت کوین ورود خالص 430 میلیون دلار را ثبت کردند
09-30 18:14:00به روز رسانی های صنعت
نرخ‌های فاندینگ ریت فعلی در صرافی‌های متمرکز و غیرمتمرکز اصلی نشان می‌دهد که بازار خنثی با تمایل اندکی به نزولی بودن است

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.