HOODOGHOODOG چیست

HOODOG is the latest meme coin to hit the Ethereum blockchain, bringing a fresh, playful twist to the crypto world. Inspired by the iconic "dog in the hood" meme, HOODOG blends fun and community-driven innovation with a mission to support its companion, DOGWIF. Designed as an Ethereum-based counterpart to the popular WIF token, HOODOG harnesses the power of memes while offering a platform for its community to grow and thrive. By leveraging the vast potential of Ethereum, HOODOG is more than just a meme—it's a movement that embodies the spirit of collaboration and the cultural impact of meme-driven currencies. With the backing of a supportive and passionate community, HOODOG aims to carve out its own niche within the ever-evolving world of decentralized finance (DeFi). It welcomes all the dog meme lovers on crypto.

منبع HOODOG (HOODOG) وب سایت رسمی

HOODOG به ارزهای محلی

توکنومیکس HOODOG (HOODOG)

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره HOODOG (HOODOG) امروز HOODOG (HOODOG) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای HOODOG به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی HOODOG نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی HOODOG نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار HOODOG چقدر است؟ ارزش بازار HOODOG برابر است با $ 54.46K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش HOODOG چقدر است؟ عرضه در گردش HOODOG برابر است با 1,000.00T USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت HOODOG چقدر بوده است؟ HOODOG به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت HOODOG در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ HOODOG به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات HOODOG چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای HOODOG برابر است با -- USD . آیا HOODOG در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد HOODOG در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت HOODOG مراجعه کنید.

