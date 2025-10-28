GMEOWGMEOW چیست

Launched in September 2025, GMEOW is a cat-themed meme token living on the Aptos blockchain! GMEOW is a community-driven token with vast majority of the supply airdropped to Aptos community members for free. No private sale or preferential treatment to any holders or buyers. GMEOW is a memecoin token with no inherent or expected financial value. It is purely made for the entertainment of cryptocurrency enthusiasts! Launched in September 2025, GMEOW is a cat-themed meme token living on the Aptos blockchain! GMEOW is a community-driven token with vast majority of the supply airdropped to Aptos community members for free. No private sale or preferential treatment to any holders or buyers. GMEOW is a memecoin token with no inherent or expected financial value. It is purely made for the entertainment of cryptocurrency enthusiasts!

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع GMEOW (GMEOW) وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت GMEOW (USD)

ارزش GMEOW (GMEOW) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از GMEOW (GMEOW) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت GMEOW را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت GMEOW را بررسی کنید!

GMEOW به ارزهای محلی

توکنومیکس GMEOW (GMEOW)

درک، توکنومیکس GMEOW (GMEOW) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده GMEOW بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره GMEOW (GMEOW) امروز GMEOW (GMEOW) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای GMEOW به واحد USD برابر است با 0.01564341 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی GMEOW نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.01564341 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی GMEOW نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار GMEOW چقدر است؟ ارزش بازار GMEOW برابر است با $ 15.64M USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش GMEOW چقدر است؟ عرضه در گردش GMEOW برابر است با 1.00B USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت GMEOW چقدر بوده است؟ GMEOW به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.038489 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت GMEOW در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ GMEOW به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.01047753 USD رسید. حجم معاملات GMEOW چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای GMEOW برابر است با -- USD . آیا GMEOW در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد GMEOW در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت GMEOW مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به GMEOW (GMEOW)