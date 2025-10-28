Finger MonkeyFM چیست

Finger Monkey ($FM) is a meme-inspired token built on PulseChain, born from a viral Richard Heart post. While rooted in meme culture, the project goes beyond humor by powering the Finger Monkey ecosystem, which includes MonkBot, a PulseChain-optimized trading sniper bot that provides fast, customizable, and community-driven trading tools. The project blends meme energy + real utility through community contests, token burns, liquidity integrations, and future multi-chain expansion. $FM aims to unite PulseChain traders around a shared culture while offering tools and rewards that make DeFi both fun and functional.

منبع Finger Monkey (FM) وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت Finger Monkey (USD)

ارزش Finger Monkey (FM) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Finger Monkey (FM) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Finger Monkey را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Finger Monkey را بررسی کنید!

FM به ارزهای محلی

توکنومیکس Finger Monkey (FM)

درک، توکنومیکس Finger Monkey (FM) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده FM بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Finger Monkey (FM) امروز Finger Monkey (FM) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای FM به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی FM نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی FM نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Finger Monkey چقدر است؟ ارزش بازار FM برابر است با $ 41.57K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش FM چقدر است؟ عرضه در گردش FM برابر است با 960.00M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت FM چقدر بوده است؟ FM به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت FM در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ FM به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات FM چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای FM برابر است با -- USD . آیا FM در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد FM در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت FM مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Finger Monkey (FM)