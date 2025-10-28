قیمت لحظه‌ ای Digital Gold امروز برابر است با 0.00001667 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت GOLD به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت GOLD را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای Digital Gold امروز برابر است با 0.00001667 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت GOLD به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت GOLD را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

اطلاعات بیشتر درباره GOLD

اطلاعات قیمت GOLD

وب‌سایت رسمی GOLD

توکنومیکس GOLD

پیش‌بینی قیمت GOLD

کسب درآمد

+Airdrop

اخبار

بلاگ

مرکز دانستنی

لوگو Digital Gold

قیمت Digital Gold (GOLD)

لیست نشده

قیمت لحظه‌ ای 1 GOLD به USD:

--
----
-4.70%1D
mexc
اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است. MEXC صرفاً به عنوان یک گردآورنده اطلاعات عمل می‌ کند. سایر توکن‌ های لیست شده در بازاراسپات MEXC را نیز بررسی کنید!
USD
نمودار قیمت لحظه ای Digital Gold (GOLD)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 14:57:57 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Digital Gold (GOLD) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.00001561
$ 0.00001561$ 0.00001561
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.00001765
$ 0.00001765$ 0.00001765
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.00001561
$ 0.00001561$ 0.00001561

$ 0.00001765
$ 0.00001765$ 0.00001765

$ 0.00010403
$ 0.00010403$ 0.00010403

$ 0.00001561
$ 0.00001561$ 0.00001561

-0.55%

-5.37%

-33.43%

-33.43%

قیمت لحظه‌ ای Digital Gold (GOLD) برابر است با $0.00001667. در 24 ساعت گذشته، GOLD در بازه قیمتی حداقل $ 0.00001561 تا حداکثر $ 0.00001765 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته GOLD برابر با $ 0.00010403 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.00001561 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، GOLD در یک ساعت گذشته -0.55%، در 24 ساعت گذشته -5.37% و در 7 روز گذشته -33.43% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Digital Gold (GOLD)

$ 16.67K
$ 16.67K$ 16.67K

--
----

$ 16.67K
$ 16.67K$ 16.67K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Digital Gold برابر است با $ 16.67K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش GOLD برابر است با 1.00B، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 16.67K است.

تاریخچه قیمت Digital Gold (GOLD) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت Digital Gold به USD به میزان $ 0 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت Digital Gold به USD به میزان $ -0.0000073911 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت Digital Gold به USD به میزان $ 0 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت Digital Gold به USD به میزان $ 0 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ 0-5.37%
30 روز$ -0.0000073911-44.33%
60 روز$ 0--
90 روز$ 0--

Digital GoldGOLD چیست

$GOLD – Gold, but On-Chain. For thousands of years, gold has been the ultimate store of value. Today, we bring that same timeless trust to the blockchain. $GOLD is not just a token—it’s digital scarcity backed by the philosophy of hard money, now with the speed, security, and transparency of decentralized finance. Accessible, borderless, and liquid 24/7, $GOLD is the modern evolution of wealth preservation. No vaults, no borders, no middlemen—just pure, on-chain gold for the digital age.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع Digital Gold (GOLD)

وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت Digital Gold (USD)

ارزش Digital Gold (GOLD) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Digital Gold (GOLD) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Digital Gold را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Digital Gold را بررسی کنید!

GOLD به ارزهای محلی

توکنومیکس Digital Gold (GOLD)

درک، توکنومیکس Digital Gold (GOLD) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده GOLD بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Digital Gold (GOLD)

امروز Digital Gold (GOLD) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای GOLD به واحد USD برابر است با 0.00001667 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی GOLD نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی GOLD نسبت به USD برابر است با $ 0.00001667. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Digital Gold چقدر است؟
ارزش بازار GOLD برابر است با $ 16.67K USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش GOLD چقدر است؟
عرضه در گردش GOLD برابر است با 1.00B USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت GOLD چقدر بوده است؟
GOLD به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00010403 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت GOLD در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
GOLD به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00001561 USD رسید.
حجم معاملات GOLD چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای GOLD برابر است با -- USD.
آیا GOLD در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد GOLD در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت GOLD مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 14:57:57 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Digital Gold (GOLD)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

محبوب ترین ها

محبوب ترین ارزهای دیجیتالی که در حال حاضر توجه بازار را به خود جلب کرده اند

لوگو Bitcoin

Bitcoin

BTC

$114,085.81
$114,085.81$114,085.81

-0.76%

لوگو Ethereum

Ethereum

ETH

$4,108.96
$4,108.96$4,108.96

-1.53%

لوگو PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.04900
$0.04900$0.04900

-12.04%

لوگو Solana

Solana

SOL

$200.64
$200.64$200.64

+0.26%

لوگو ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$4.3270
$4.3270$4.3270

-16.56%

بیشترین حجم

ارزهای دیجیتال با بالاترین حجم معاملات

لوگو Ethereum

Ethereum

ETH

$4,108.96
$4,108.96$4,108.96

-1.53%

لوگو Bitcoin

Bitcoin

BTC

$114,085.81
$114,085.81$114,085.81

-0.76%

لوگو Solana

Solana

SOL

$200.64
$200.64$200.64

+0.26%

لوگو XRP

XRP

XRP

$2.6453
$2.6453$2.6453

-0.60%

لوگو Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,130.17
$1,130.17$1,130.17

-1.17%

به تازگی اضافه شده

ارزهای دیجیتال تازه لیست شده که برای معامله در دسترس هستند

لوگو Molesmash

Molesmash

MOLE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Ant Token

Ant Token

ANTY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Ostrich

Ostrich

RICH

$0.000
$0.000$0.000

0.00%

لوگو ADLUNAM INC

ADLUNAM INC

LUNAM

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Novastro

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

بیشترین رشدها

بیشترین رشدهای ارز دیجیتال امروز

لوگو CELDATA

CELDATA

CELDATA

$0.0000000000000007041
$0.0000000000000007041$0.0000000000000007041

+6,359.63%

لوگو Semantic Layer

Semantic Layer

42

$0.1670
$0.1670$0.1670

+234.00%

لوگو SNAPX

SNAPX

XNAP

$0.04486
$0.04486$0.04486

+124.30%

لوگو OMNILABS

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000203
$0.0000000000203$0.0000000000203

+99.01%

لوگو Open Loot

Open Loot

OL

$0.03682
$0.03682$0.03682

+97.74%