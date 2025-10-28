Digital GoldGOLD چیست

$GOLD – Gold, but On-Chain. For thousands of years, gold has been the ultimate store of value. Today, we bring that same timeless trust to the blockchain. $GOLD is not just a token—it's digital scarcity backed by the philosophy of hard money, now with the speed, security, and transparency of decentralized finance. Accessible, borderless, and liquid 24/7, $GOLD is the modern evolution of wealth preservation. No vaults, no borders, no middlemen—just pure, on-chain gold for the digital age.

پیش‌ بینی قیمت Digital Gold (USD)

ارزش Digital Gold (GOLD) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Digital Gold (GOLD) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Digital Gold را بررسی کنید.

GOLD به ارزهای محلی

توکنومیکس Digital Gold (GOLD)

درک، توکنومیکس Digital Gold (GOLD) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده GOLD بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Digital Gold (GOLD) امروز Digital Gold (GOLD) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای GOLD به واحد USD برابر است با 0.00001667 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی GOLD نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.00001667 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی GOLD نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Digital Gold چقدر است؟ ارزش بازار GOLD برابر است با $ 16.67K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش GOLD چقدر است؟ عرضه در گردش GOLD برابر است با 1.00B USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت GOLD چقدر بوده است؟ GOLD به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00010403 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت GOLD در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ GOLD به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00001561 USD رسید. حجم معاملات GOLD چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای GOLD برابر است با -- USD . آیا GOLD در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد GOLD در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت GOLD مراجعه کنید.

