قیمت لحظه‌ ای Dessistant by Virtuals امروز برابر است با 0.0002033 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت DESS به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت DESS را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

قیمت Dessistant by Virtuals (DESS)

قیمت لحظه‌ ای 1 DESS به USD:

$0.0002033
$0.0002033
+8.10%1D
نمودار قیمت لحظه ای Dessistant by Virtuals (DESS)
اطلاعات قیمت Dessistant by Virtuals (DESS) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.00015115
$ 0.00015115
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.00019917
$ 0.00019917
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.00015115
$ 0.00015115

$ 0.00019917
$ 0.00019917

$ 0.00089122
$ 0.00089122

$ 0.00006191
$ 0.00006191

+32.53%

+8.15%

+146.76%

+146.76%

قیمت لحظه‌ ای Dessistant by Virtuals (DESS) برابر است با $0.0002033. در 24 ساعت گذشته، DESS در بازه قیمتی حداقل $ 0.00015115 تا حداکثر $ 0.00019917 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته DESS برابر با $ 0.00089122 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.00006191 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، DESS در یک ساعت گذشته +32.53%، در 24 ساعت گذشته +8.15% و در 7 روز گذشته +146.76% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Dessistant by Virtuals (DESS)

$ 94.89K
$ 94.89K

--
----

$ 203.52K
$ 203.52K

466.26M
466.26M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Dessistant by Virtuals برابر است با $ 94.89K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش DESS برابر است با 466.26M، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 203.52K است.

تاریخچه قیمت Dessistant by Virtuals (DESS) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت Dessistant by Virtuals به USD به میزان $ 0 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت Dessistant by Virtuals به USD به میزان $ +0.0000960563 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت Dessistant by Virtuals به USD به میزان $ -0.0000491551 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت Dessistant by Virtuals به USD به میزان $ -0.00013780104068419593 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ 0+8.15%
30 روز$ +0.0000960563+47.25%
60 روز$ -0.0000491551-24.17%
90 روز$ -0.00013780104068419593-40.39%

Dessistant by VirtualsDESS چیست

Through its innovative ai driven market making infrastructure, dessistant offers automated strategies. It executes real-time buy and sell orders with millisecond precision, sniping large trades or sudden price shifts as they happen. Dessistant turns any user into an autonomous market maker, letting them script strategies, automate execution, and monitor markets 24/7. Just set your rules once the agent adapts on-chain. developed by a proven team with multiple hackathon awards

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع Dessistant by Virtuals (DESS)

وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت Dessistant by Virtuals (USD)

ارزش Dessistant by Virtuals (DESS) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Dessistant by Virtuals (DESS) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Dessistant by Virtuals را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Dessistant by Virtuals را بررسی کنید!

DESS به ارزهای محلی

توکنومیکس Dessistant by Virtuals (DESS)

درک، توکنومیکس Dessistant by Virtuals (DESS) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده DESS بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Dessistant by Virtuals (DESS)

امروز Dessistant by Virtuals (DESS) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای DESS به واحد USD برابر است با 0.0002033 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی DESS نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی DESS نسبت به USD برابر است با $ 0.0002033. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Dessistant by Virtuals چقدر است؟
ارزش بازار DESS برابر است با $ 94.89K USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش DESS چقدر است؟
عرضه در گردش DESS برابر است با 466.26M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت DESS چقدر بوده است؟
DESS به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00089122 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت DESS در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
DESS به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00006191 USD رسید.
حجم معاملات DESS چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای DESS برابر است با -- USD.
آیا DESS در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد DESS در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت DESS مراجعه کنید.
