قیمت لحظه‌ ای Crumbcat امروز برابر است با 0 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت CRUMB به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت CRUMB را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

اطلاعات بیشتر درباره CRUMB

اطلاعات قیمت CRUMB

وب‌سایت رسمی CRUMB

توکنومیکس CRUMB

پیش‌بینی قیمت CRUMB

قیمت Crumbcat (CRUMB)

قیمت لحظه‌ ای 1 CRUMB به USD:

$0.00059423
$0.00059423$0.00059423
-26.80%1D
اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است. MEXC صرفاً به عنوان یک گردآورنده اطلاعات عمل می‌ کند.
USD
نمودار قیمت لحظه ای Crumbcat (CRUMB)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 13:39:58 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Crumbcat (CRUMB) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0
$ 0$ 0
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0
$ 0$ 0
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00263437
$ 0.00263437$ 0.00263437

$ 0
$ 0$ 0

-0.42%

-26.48%

+208.46%

+208.46%

قیمت لحظه‌ ای Crumbcat (CRUMB) برابر است با --. در 24 ساعت گذشته، CRUMB در بازه قیمتی حداقل $ 0 تا حداکثر $ 0 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته CRUMB برابر با $ 0.00263437 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، CRUMB در یک ساعت گذشته -0.42%، در 24 ساعت گذشته -26.48% و در 7 روز گذشته +208.46% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Crumbcat (CRUMB)

$ 594.28K
$ 594.28K$ 594.28K

--
----

$ 594.28K
$ 594.28K$ 594.28K

999.51M
999.51M 999.51M

999,508,202.035171
999,508,202.035171 999,508,202.035171

ارزش بازار فعلی Crumbcat برابر است با $ 594.28K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش CRUMB برابر است با 999.51M، و عرضه کل آن 999508202.035171 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 594.28K است.

تاریخچه قیمت Crumbcat (CRUMB) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت Crumbcat به USD به میزان $ -0.000215255562886358 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت Crumbcat به USD به میزان $ 0 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت Crumbcat به USD به میزان $ 0 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت Crumbcat به USD به میزان $ 0 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ -0.000215255562886358-26.48%
30 روز$ 0+200.82%
60 روز$ 0-51.54%
90 روز$ 0--

CrumbcatCRUMB چیست

CRUMB is a meme token on the Solana blockchain, centered around a lovable GIF cat that has quickly become an symbol of Solana’s/Jupiters meme culture. Dubbed “Crumbcat,” this feline is not just another internet kitty - it’s the first major meme cat on Jupiter, the largest DEX aggregator on Solana, and also features in the Official Jupiter Theme Song, giving it both cultural and cosmic significance.

At its core, CRUMB embraces the whimsical, community-driven nature of meme tokens. There are no promises of groundbreaking utility or complicated tokenomics—just pure internet joy, community vibes, and the spirit of decentralized fun. It’s a celebration of meme culture, Web3 creativity, and the Solana ecosystem.

Crumbcat lives at the intersection of internet culture and Solana speed. The token has already gained traction, with over 1,000 holders and a market cap approaching $1 million. It’s actively traded on popular Solana platforms like Jupiter (verified), Phantom, Meteora DAMM V2, and Maestro Bot. The CRUMB community is growing fast.

Visually, CRUMB leans hard into its aesthetic: a looping, purring, and chaotic-yet-charming animated cat that perfectly captures the energy of the project. Behind the meme is a team focused on creating a fun, engaging experience without overpromising or overcomplicating. Instead of a whitepaper full of jargon, CRUMB gives you a GIF, a song, and a chance to vibe.

So what is CRUMB really about? It’s about community. It’s about Solana. It’s about cat GIFs. It’s about not taking crypto too seriously while still showing up, holding strong, and building something weirdly wonderful—together. Whether you’re in it for the memes, the music, or the meows, CRUMB offers a lighthearted space to join a galactic journey powered by cuteness, culture, and crypto.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع Crumbcat (CRUMB)

وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت Crumbcat (USD)

ارزش Crumbcat (CRUMB) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Crumbcat (CRUMB) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Crumbcat را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Crumbcat را بررسی کنید!

CRUMB به ارزهای محلی

توکنومیکس Crumbcat (CRUMB)

درک، توکنومیکس Crumbcat (CRUMB) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده CRUMB بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Crumbcat (CRUMB)

امروز Crumbcat (CRUMB) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای CRUMB به واحد USD برابر است با 0 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی CRUMB نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی CRUMB نسبت به USD برابر است با $ 0. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Crumbcat چقدر است؟
ارزش بازار CRUMB برابر است با $ 594.28K USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش CRUMB چقدر است؟
عرضه در گردش CRUMB برابر است با 999.51M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت CRUMB چقدر بوده است؟
CRUMB به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00263437 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت CRUMB در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
CRUMB به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید.
حجم معاملات CRUMB چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای CRUMB برابر است با -- USD.
آیا CRUMB در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد CRUMB در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت CRUMB مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 13:39:58 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Crumbcat (CRUMB)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

