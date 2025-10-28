CrumbcatCRUMB چیست

CRUMB is a meme token on the Solana blockchain, centered around a lovable GIF cat that has quickly become an symbol of Solana's/Jupiters meme culture. Dubbed "Crumbcat," this feline is not just another internet kitty - it's the first major meme cat on Jupiter, the largest DEX aggregator on Solana, and also features in the Official Jupiter Theme Song, giving it both cultural and cosmic significance. At its core, CRUMB embraces the whimsical, community-driven nature of meme tokens. There are no promises of groundbreaking utility or complicated tokenomics—just pure internet joy, community vibes, and the spirit of decentralized fun. It's a celebration of meme culture, Web3 creativity, and the Solana ecosystem. Crumbcat lives at the intersection of internet culture and Solana speed. The token has already gained traction, with over 1,000 holders and a market cap approaching $1 million. It's actively traded on popular Solana platforms like Jupiter (verified), Phantom, Meteora DAMM V2, and Maestro Bot. The CRUMB community is growing fast. Visually, CRUMB leans hard into its aesthetic: a looping, purring, and chaotic-yet-charming animated cat that perfectly captures the energy of the project. Behind the meme is a team focused on creating a fun, engaging experience without overpromising or overcomplicating. Instead of a whitepaper full of jargon, CRUMB gives you a GIF, a song, and a chance to vibe. So what is CRUMB really about? It's about community. It's about Solana. It's about cat GIFs. It's about not taking crypto too seriously while still showing up, holding strong, and building something weirdly wonderful—together. Whether you're in it for the memes, the music, or the meows, CRUMB offers a lighthearted space to join a galactic journey powered by cuteness, culture, and crypto.

منبع Crumbcat (CRUMB) وب سایت رسمی

CRUMB به ارزهای محلی

توکنومیکس Crumbcat (CRUMB)

درک، توکنومیکس Crumbcat (CRUMB) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده CRUMB بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Crumbcat (CRUMB) امروز Crumbcat (CRUMB) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای CRUMB به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی CRUMB نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی CRUMB نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Crumbcat چقدر است؟ ارزش بازار CRUMB برابر است با $ 594.28K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش CRUMB چقدر است؟ عرضه در گردش CRUMB برابر است با 999.51M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت CRUMB چقدر بوده است؟ CRUMB به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00263437 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت CRUMB در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ CRUMB به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات CRUMB چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای CRUMB برابر است با -- USD . آیا CRUMB در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد CRUMB در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت CRUMB مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Crumbcat (CRUMB)