CreatorDAOCREATOR چیست

CreatorDAO is the BlackRock for creator IP. We back high-potential creators, acquire revenue shares or rights from their projects, and deposit those assets into the DAO treasury. As returns come in, proceeds cycle back into the same treasury, compounding the pool for future allocations. $CREATOR holders submit and vote on proposals that select which creators to fund, how to structure deals, and where to deploy liquidity, turning fans into onchain capital allocators with real influence.

منبع CreatorDAO (CREATOR) وب سایت رسمی

CREATOR به ارزهای محلی

توکنومیکس CreatorDAO (CREATOR)

درک، توکنومیکس CreatorDAO (CREATOR) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده CREATOR بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره CreatorDAO (CREATOR) امروز CreatorDAO (CREATOR) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای CREATOR به واحد USD برابر است با 0.00686087 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی CREATOR نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.00686087 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی CREATOR نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار CreatorDAO چقدر است؟ ارزش بازار CREATOR برابر است با $ 1.63M USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش CREATOR چقدر است؟ عرضه در گردش CREATOR برابر است با 237.75M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت CREATOR چقدر بوده است؟ CREATOR به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.02225446 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت CREATOR در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ CREATOR به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00269697 USD رسید. حجم معاملات CREATOR چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای CREATOR برابر است با -- USD . آیا CREATOR در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد CREATOR در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت CREATOR مراجعه کنید.

