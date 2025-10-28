COLORSCOLORS چیست

It's a community memecoin based on a colorful cat named colors , with two NFTs collection ( one full mint, second mint live ) and both NFTs collection can be stacked to earn $COLORS daily We are building everyday on X and telegram in community Inspired by doginal dog and many others building community, COLORS is born on X, discord, tg, and keep growing everyday in community, all the Networks are available on the website

COLORS به ارزهای محلی

توکنومیکس COLORS (COLORS)

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره COLORS (COLORS) امروز COLORS (COLORS) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای COLORS به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی COLORS نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی COLORS نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار COLORS چقدر است؟ ارزش بازار COLORS برابر است با $ 132.81K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش COLORS چقدر است؟ عرضه در گردش COLORS برابر است با 998.34M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت COLORS چقدر بوده است؟ COLORS به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت COLORS در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ COLORS به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات COLORS چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای COLORS برابر است با -- USD . آیا COLORS در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد COLORS در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت COLORS مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به COLORS (COLORS)