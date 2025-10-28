CoinPouchPOUCH چیست

CoinPouch is a social crypto wallet platform that allows users to send, receive, and interact with cryptocurrency on the Solana network easily and quickly through social media. With a simple interface and social integration, CoinPouch combines the function of digital wallets with social communication experiences, making it easier for users to manage digital assets and transact in their community. The main features of CoinPoinch include instant transfers, high security based on Solana blockchain, as well as integration with various social platforms to expand the use of cryptocurrency in daily activities. This project focuses on increasing the adoption of crypto by making it more easily accessible and used by the wider community. CoinPouch is a social crypto wallet platform that allows users to send, receive, and interact with cryptocurrency on the Solana network easily and quickly through social media. With a simple interface and social integration, CoinPouch combines the function of digital wallets with social communication experiences, making it easier for users to manage digital assets and transact in their community. The main features of CoinPoinch include instant transfers, high security based on Solana blockchain, as well as integration with various social platforms to expand the use of cryptocurrency in daily activities. This project focuses on increasing the adoption of crypto by making it more easily accessible and used by the wider community.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

پیش‌ بینی قیمت CoinPouch (USD)

ارزش CoinPouch (POUCH) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از CoinPouch (POUCH) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت CoinPouch را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت CoinPouch را بررسی کنید!

POUCH به ارزهای محلی

توکنومیکس CoinPouch (POUCH)

درک، توکنومیکس CoinPouch (POUCH) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده POUCH بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره CoinPouch (POUCH) امروز CoinPouch (POUCH) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای POUCH به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی POUCH نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی POUCH نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار CoinPouch چقدر است؟ ارزش بازار POUCH برابر است با $ 69.14K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش POUCH چقدر است؟ عرضه در گردش POUCH برابر است با 999.99M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت POUCH چقدر بوده است؟ POUCH به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت POUCH در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ POUCH به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات POUCH چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای POUCH برابر است با -- USD . آیا POUCH در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد POUCH در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت POUCH مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به CoinPouch (POUCH)