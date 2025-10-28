قیمت لحظه‌ ای Captain Kuma امروز برابر است با 0.00735929 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت KUMA به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت KUMA را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای Captain Kuma امروز برابر است با 0.00735929 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت KUMA به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت KUMA را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

اطلاعات بیشتر درباره KUMA

اطلاعات قیمت KUMA

وب‌سایت رسمی KUMA

توکنومیکس KUMA

پیش‌بینی قیمت KUMA

کسب درآمد

+Airdrop

اخبار

بلاگ

مرکز دانستنی

لوگو Captain Kuma

قیمت Captain Kuma (KUMA)

لیست نشده

قیمت لحظه‌ ای 1 KUMA به USD:

$0.00736267
$0.00736267$0.00736267
-2.60%1D
mexc
اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است. MEXC صرفاً به عنوان یک گردآورنده اطلاعات عمل می‌ کند. سایر توکن‌ های لیست شده در بازاراسپات MEXC را نیز بررسی کنید!
USD
نمودار قیمت لحظه ای Captain Kuma (KUMA)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 11:57:03 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Captain Kuma (KUMA) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.00662289
$ 0.00662289$ 0.00662289
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.00776848
$ 0.00776848$ 0.00776848
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.00662289
$ 0.00662289$ 0.00662289

$ 0.00776848
$ 0.00776848$ 0.00776848

$ 0.01017393
$ 0.01017393$ 0.01017393

$ 0.0060112
$ 0.0060112$ 0.0060112

+0.12%

-3.11%

+7.64%

+7.64%

قیمت لحظه‌ ای Captain Kuma (KUMA) برابر است با $0.00735929. در 24 ساعت گذشته، KUMA در بازه قیمتی حداقل $ 0.00662289 تا حداکثر $ 0.00776848 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته KUMA برابر با $ 0.01017393 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.0060112 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، KUMA در یک ساعت گذشته +0.12%، در 24 ساعت گذشته -3.11% و در 7 روز گذشته +7.64% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Captain Kuma (KUMA)

$ 6.63M
$ 6.63M$ 6.63M

--
----

$ 6.63M
$ 6.63M$ 6.63M

899.99M
899.99M 899.99M

899,994,370.0469234
899,994,370.0469234 899,994,370.0469234

ارزش بازار فعلی Captain Kuma برابر است با $ 6.63M، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش KUMA برابر است با 899.99M، و عرضه کل آن 899994370.0469234 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 6.63M است.

تاریخچه قیمت Captain Kuma (KUMA) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت Captain Kuma به USD به میزان $ -0.000236732137507327 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت Captain Kuma به USD به میزان $ 0 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت Captain Kuma به USD به میزان $ 0 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت Captain Kuma به USD به میزان $ 0 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ -0.000236732137507327-3.11%
30 روز$ 0--
60 روز$ 0--
90 روز$ 0--

Captain KumaKUMA چیست

KUMA is Bythen’s first IP token, launched as part of the broader Betakkuma project. The initiative combines NFTs, token incentives, and AI-powered content generation tools designed for creators. Built around Betakkuma, a well-known Japanese meme character with over 750 million sticker downloads and 4 billion+ GIF views, the project brings together cultural IP and Web3 infrastructure to enable creative expression and on-chain participation through the Bythen platform.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع Captain Kuma (KUMA)

وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت Captain Kuma (USD)

ارزش Captain Kuma (KUMA) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Captain Kuma (KUMA) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Captain Kuma را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Captain Kuma را بررسی کنید!

KUMA به ارزهای محلی

توکنومیکس Captain Kuma (KUMA)

درک، توکنومیکس Captain Kuma (KUMA) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده KUMA بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Captain Kuma (KUMA)

امروز Captain Kuma (KUMA) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای KUMA به واحد USD برابر است با 0.00735929 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی KUMA نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی KUMA نسبت به USD برابر است با $ 0.00735929. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Captain Kuma چقدر است؟
ارزش بازار KUMA برابر است با $ 6.63M USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش KUMA چقدر است؟
عرضه در گردش KUMA برابر است با 899.99M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت KUMA چقدر بوده است؟
KUMA به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.01017393 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت KUMA در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
KUMA به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.0060112 USD رسید.
حجم معاملات KUMA چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای KUMA برابر است با -- USD.
آیا KUMA در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد KUMA در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت KUMA مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 11:57:03 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Captain Kuma (KUMA)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

محبوب ترین ها

محبوب ترین ارزهای دیجیتالی که در حال حاضر توجه بازار را به خود جلب کرده اند

لوگو Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,880.03
$113,880.03$113,880.03

-0.94%

لوگو Ethereum

Ethereum

ETH

$4,091.71
$4,091.71$4,091.71

-1.94%

لوگو PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.05330
$0.05330$0.05330

-4.32%

لوگو Solana

Solana

SOL

$201.04
$201.04$201.04

+0.46%

لوگو ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$4.0582
$4.0582$4.0582

-21.74%

بیشترین حجم

ارزهای دیجیتال با بالاترین حجم معاملات

لوگو Ethereum

Ethereum

ETH

$4,091.71
$4,091.71$4,091.71

-1.94%

لوگو Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,880.03
$113,880.03$113,880.03

-0.94%

لوگو Solana

Solana

SOL

$201.04
$201.04$201.04

+0.46%

لوگو XRP

XRP

XRP

$2.6288
$2.6288$2.6288

-1.22%

لوگو Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,136.97
$1,136.97$1,136.97

-0.58%

به تازگی اضافه شده

ارزهای دیجیتال تازه لیست شده که برای معامله در دسترس هستند

لوگو Molesmash

Molesmash

MOLE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Ostrich

Ostrich

RICH

$0.000
$0.000$0.000

0.00%

لوگو ADLUNAM INC

ADLUNAM INC

LUNAM

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Novastro

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Rome

Rome

ROME

$0.001001
$0.001001$0.001001

+66.83%

بیشترین رشدها

بیشترین رشدهای ارز دیجیتال امروز

لوگو CELDATA

CELDATA

CELDATA

$0.0000000000000001380
$0.0000000000000001380$0.0000000000000001380

+1,166.05%

لوگو OMNILABS

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000396
$0.0000000000396$0.0000000000396

+288.23%

لوگو Semantic Layer

Semantic Layer

42

$0.1638
$0.1638$0.1638

+227.60%

لوگو SNAPX

SNAPX

XNAP

$0.04406
$0.04406$0.04406

+120.30%

لوگو Common Protocol

Common Protocol

COMMON

$0.01941
$0.01941$0.01941

+94.10%