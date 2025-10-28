Captain KumaKUMA چیست

KUMA is Bythen’s first IP token, launched as part of the broader Betakkuma project. The initiative combines NFTs, token incentives, and AI-powered content generation tools designed for creators. Built around Betakkuma, a well-known Japanese meme character with over 750 million sticker downloads and 4 billion+ GIF views, the project brings together cultural IP and Web3 infrastructure to enable creative expression and on-chain participation through the Bythen platform. KUMA is Bythen’s first IP token, launched as part of the broader Betakkuma project. The initiative combines NFTs, token incentives, and AI-powered content generation tools designed for creators. Built around Betakkuma, a well-known Japanese meme character with over 750 million sticker downloads and 4 billion+ GIF views, the project brings together cultural IP and Web3 infrastructure to enable creative expression and on-chain participation through the Bythen platform.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع Captain Kuma (KUMA) وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت Captain Kuma (USD)

ارزش Captain Kuma (KUMA) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Captain Kuma (KUMA) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Captain Kuma را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Captain Kuma را بررسی کنید!

KUMA به ارزهای محلی

توکنومیکس Captain Kuma (KUMA)

درک، توکنومیکس Captain Kuma (KUMA) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده KUMA بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Captain Kuma (KUMA) امروز Captain Kuma (KUMA) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای KUMA به واحد USD برابر است با 0.00735929 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی KUMA نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.00735929 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی KUMA نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Captain Kuma چقدر است؟ ارزش بازار KUMA برابر است با $ 6.63M USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش KUMA چقدر است؟ عرضه در گردش KUMA برابر است با 899.99M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت KUMA چقدر بوده است؟ KUMA به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.01017393 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت KUMA در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ KUMA به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.0060112 USD رسید. حجم معاملات KUMA چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای KUMA برابر است با -- USD . آیا KUMA در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد KUMA در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت KUMA مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Captain Kuma (KUMA)