قیمت لحظه‌ ای Baked امروز برابر است با 0.00055409 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت BAKED به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت BAKED را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای Baked امروز برابر است با 0.00055409 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت BAKED به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت BAKED را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

اطلاعات بیشتر درباره BAKED

اطلاعات قیمت BAKED

وب‌سایت رسمی BAKED

توکنومیکس BAKED

پیش‌بینی قیمت BAKED

کسب درآمد

+Airdrop

اخبار

بلاگ

مرکز دانستنی

لوگو Baked

قیمت Baked (BAKED)

لیست نشده

قیمت لحظه‌ ای 1 BAKED به USD:

$0.00055369
$0.00055369$0.00055369
+0.60%1D
mexc
اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است. MEXC صرفاً به عنوان یک گردآورنده اطلاعات عمل می‌ کند. سایر توکن‌ های لیست شده در بازاراسپات MEXC را نیز بررسی کنید!
USD
نمودار قیمت لحظه ای Baked (BAKED)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 13:30:03 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Baked (BAKED) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.0005476
$ 0.0005476$ 0.0005476
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.00056939
$ 0.00056939$ 0.00056939
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.0005476
$ 0.0005476$ 0.0005476

$ 0.00056939
$ 0.00056939$ 0.00056939

$ 0.094376
$ 0.094376$ 0.094376

$ 0.00028453
$ 0.00028453$ 0.00028453

+0.02%

+1.19%

+11.21%

+11.21%

قیمت لحظه‌ ای Baked (BAKED) برابر است با $0.00055409. در 24 ساعت گذشته، BAKED در بازه قیمتی حداقل $ 0.0005476 تا حداکثر $ 0.00056939 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته BAKED برابر با $ 0.094376 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.00028453 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، BAKED در یک ساعت گذشته +0.02%، در 24 ساعت گذشته +1.19% و در 7 روز گذشته +11.21% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Baked (BAKED)

$ 38.68K
$ 38.68K$ 38.68K

--
----

$ 166.22K
$ 166.22K$ 166.22K

69.80M
69.80M 69.80M

300,000,000.0
300,000,000.0 300,000,000.0

ارزش بازار فعلی Baked برابر است با $ 38.68K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش BAKED برابر است با 69.80M، و عرضه کل آن 300000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 166.22K است.

تاریخچه قیمت Baked (BAKED) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت Baked به USD به میزان $ 0 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت Baked به USD به میزان $ -0.0000853424 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت Baked به USD به میزان $ +0.0000343388 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت Baked به USD به میزان $ +0.0000383974341599398 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ 0+1.19%
30 روز$ -0.0000853424-15.40%
60 روز$ +0.0000343388+6.20%
90 روز$ +0.0000383974341599398+7.45%

BakedBAKED چیست

reBaked is building a set of governance, management, and operations tools for DAOs and Web 3.0 ecosystems to better distribute and manage their treasuries- focusing on value creation

Our projects across different niche markets helping networks to align incentives with contributors- safeguarding the long-term success and financial well-being of blockchain ecosystems. Tools are designed to offer collaboration mechanisms, growth mechanisms, and governance infrastructure to help projects achieve shared goals

Our protocols allows Web 3.0 Projects to get enhanced deliverables faster, build stronger community bonds, decentralize faster, and achieve better return of value to the stakeholders.

Our native token $BAKED is backed by ecosystem treasuries accumulated by incubated projects, which are actively managed by the RBKD DAO.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع Baked (BAKED)

وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت Baked (USD)

ارزش Baked (BAKED) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Baked (BAKED) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Baked را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Baked را بررسی کنید!

BAKED به ارزهای محلی

توکنومیکس Baked (BAKED)

درک، توکنومیکس Baked (BAKED) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده BAKED بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Baked (BAKED)

امروز Baked (BAKED) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای BAKED به واحد USD برابر است با 0.00055409 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی BAKED نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی BAKED نسبت به USD برابر است با $ 0.00055409. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Baked چقدر است؟
ارزش بازار BAKED برابر است با $ 38.68K USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش BAKED چقدر است؟
عرضه در گردش BAKED برابر است با 69.80M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت BAKED چقدر بوده است؟
BAKED به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.094376 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت BAKED در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
BAKED به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00028453 USD رسید.
حجم معاملات BAKED چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای BAKED برابر است با -- USD.
آیا BAKED در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد BAKED در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت BAKED مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 13:30:03 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Baked (BAKED)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

محبوب ترین ها

محبوب ترین ارزهای دیجیتالی که در حال حاضر توجه بازار را به خود جلب کرده اند

لوگو Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,964.50
$113,964.50$113,964.50

-0.87%

لوگو Ethereum

Ethereum

ETH

$4,099.41
$4,099.41$4,099.41

-1.76%

لوگو PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.05479
$0.05479$0.05479

-1.65%

لوگو Solana

Solana

SOL

$200.56
$200.56$200.56

+0.22%

لوگو ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$4.2551
$4.2551$4.2551

-17.95%

بیشترین حجم

ارزهای دیجیتال با بالاترین حجم معاملات

لوگو Ethereum

Ethereum

ETH

$4,099.41
$4,099.41$4,099.41

-1.76%

لوگو Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,964.50
$113,964.50$113,964.50

-0.87%

لوگو Solana

Solana

SOL

$200.56
$200.56$200.56

+0.22%

لوگو XRP

XRP

XRP

$2.6405
$2.6405$2.6405

-0.78%

لوگو Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,135.45
$1,135.45$1,135.45

-0.71%

به تازگی اضافه شده

ارزهای دیجیتال تازه لیست شده که برای معامله در دسترس هستند

لوگو Molesmash

Molesmash

MOLE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Ostrich

Ostrich

RICH

$0.000
$0.000$0.000

0.00%

لوگو ADLUNAM INC

ADLUNAM INC

LUNAM

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Novastro

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Rome

Rome

ROME

$0.001122
$0.001122$0.001122

+87.00%

بیشترین رشدها

بیشترین رشدهای ارز دیجیتال امروز

لوگو CELDATA

CELDATA

CELDATA

$0.0000000000000001402
$0.0000000000000001402$0.0000000000000001402

+1,186.23%

لوگو Semantic Layer

Semantic Layer

42

$0.1685
$0.1685$0.1685

+237.00%

لوگو SNAPX

SNAPX

XNAP

$0.04438
$0.04438$0.04438

+121.90%

لوگو OMNILABS

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000201
$0.0000000000201$0.0000000000201

+97.05%

لوگو Open Loot

Open Loot

OL

$0.03578
$0.03578$0.03578

+92.15%