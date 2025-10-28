AssteroidASSTEROID چیست

assteroid, one of a kind shape orbiting in the Solar System, has been a widely used meme for over a decade. From smashing the icy cold giant twice billions of years ago to constant news reports of a potential to hit the Earth - the little hot rock has one kind of a job. Its name, bringing up the smile on everyone's face, from a mix of intended mispronunciation and human immaturity has cemented its place in the internet culture. assteroid, one of a kind shape orbiting in the Solar System, has been a widely used meme for over a decade. From smashing the icy cold giant twice billions of years ago to constant news reports of a potential to hit the Earth - the little hot rock has one kind of a job. Its name, bringing up the smile on everyone's face, from a mix of intended mispronunciation and human immaturity has cemented its place in the internet culture.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع Assteroid (ASSTEROID) وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت Assteroid (USD)

ارزش Assteroid (ASSTEROID) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Assteroid (ASSTEROID) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Assteroid را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Assteroid را بررسی کنید!

ASSTEROID به ارزهای محلی

توکنومیکس Assteroid (ASSTEROID)

درک، توکنومیکس Assteroid (ASSTEROID) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده ASSTEROID بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Assteroid (ASSTEROID) امروز Assteroid (ASSTEROID) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای ASSTEROID به واحد USD برابر است با 0.00251078 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی ASSTEROID نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.00251078 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی ASSTEROID نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Assteroid چقدر است؟ ارزش بازار ASSTEROID برابر است با $ 251.08K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش ASSTEROID چقدر است؟ عرضه در گردش ASSTEROID برابر است با 100.00M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت ASSTEROID چقدر بوده است؟ ASSTEROID به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00437272 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت ASSTEROID در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ ASSTEROID به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات ASSTEROID چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای ASSTEROID برابر است با -- USD . آیا ASSTEROID در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد ASSTEROID در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت ASSTEROID مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Assteroid (ASSTEROID)