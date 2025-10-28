Aria Premier LaunchAPL چیست

$APL is Aria's first IPRWA token representing the portfolio of IP and music rights brought onchain, also known as the Aria Premiere Launch portfolio. The $APL, or Aria Premiere Launch, portfolio includes partial copyright ownership to songs by artists such as: Justin Bieber, Miley Cyrus, BLACKPINK, and Selena Gomez. Revenue is generated through royalties associated with the songs and recordings which come by way of streaming, synchronization, and public performance revenues. These royalties will be distributed to token holders and are projected to earn between 5-8 % annualized.

توکنومیکس Aria Premier Launch (APL)

درک، توکنومیکس Aria Premier Launch (APL) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده APL بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Aria Premier Launch (APL) امروز Aria Premier Launch (APL) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای APL به واحد USD برابر است با 0.952089 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی APL نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.952089 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی APL نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Aria Premier Launch چقدر است؟ ارزش بازار APL برابر است با $ 10.28M USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش APL چقدر است؟ عرضه در گردش APL برابر است با 10.80M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت APL چقدر بوده است؟ APL به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 1.005 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت APL در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ APL به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.782058 USD رسید. حجم معاملات APL چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای APL برابر است با -- USD . آیا APL در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد APL در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت APL مراجعه کنید.

