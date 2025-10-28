قیمت لحظه‌ ای Aria Premier Launch امروز برابر است با 0.952089 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت APL به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت APL را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای Aria Premier Launch امروز برابر است با 0.952089 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت APL به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت APL را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

لوگو Aria Premier Launch

قیمت Aria Premier Launch (APL)

لیست نشده

قیمت لحظه‌ ای 1 APL به USD:

$0.952177
$0.952177$0.952177
+0.30%1D
نمودار قیمت لحظه ای Aria Premier Launch (APL)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 11:53:59 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Aria Premier Launch (APL) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
کمترین قیمت 24 ساعته
بیشترین قیمت 24 ساعته

-0.11%

+0.34%

+3.21%

+3.21%

قیمت لحظه‌ ای Aria Premier Launch (APL) برابر است با $0.952089. در 24 ساعت گذشته، APL در بازه قیمتی حداقل $ 0.943643 تا حداکثر $ 0.965094 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته APL برابر با $ 1.005 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.782058 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، APL در یک ساعت گذشته -0.11%، در 24 ساعت گذشته +0.34% و در 7 روز گذشته +3.21% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Aria Premier Launch (APL)

--
----

ارزش بازار فعلی Aria Premier Launch برابر است با $ 10.28M، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش APL برابر است با 10.80M، و عرضه کل آن 10798041.99797505 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 10.28M است.

تاریخچه قیمت Aria Premier Launch (APL) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت Aria Premier Launch به USD به میزان $ +0.00320616 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت Aria Premier Launch به USD به میزان $ +0.0437768618 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت Aria Premier Launch به USD به میزان $ +0.0513899558 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت Aria Premier Launch به USD به میزان $ +0.027503704110947 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ +0.00320616+0.34%
30 روز$ +0.0437768618+4.60%
60 روز$ +0.0513899558+5.40%
90 روز$ +0.027503704110947+2.97%

Aria Premier LaunchAPL چیست

$APL is Aria’s first IPRWA token representing the portfolio of IP and music rights brought onchain, also known as the Aria Premiere Launch portfolio.

The $APL, or Aria Premiere Launch, portfolio includes partial copyright ownership to songs by artists such as: Justin Bieber, Miley Cyrus, BLACKPINK, and Selena Gomez. Revenue is generated through royalties associated with the songs and recordings which come by way of streaming, synchronization, and public performance revenues. These royalties will be distributed to token holders and are projected to earn between 5-8 % annualized.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع Aria Premier Launch (APL)

وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت Aria Premier Launch (USD)

ارزش Aria Premier Launch (APL) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Aria Premier Launch (APL) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Aria Premier Launch را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Aria Premier Launch را بررسی کنید!

APL به ارزهای محلی

توکنومیکس Aria Premier Launch (APL)

درک، توکنومیکس Aria Premier Launch (APL) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده APL بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Aria Premier Launch (APL)

امروز Aria Premier Launch (APL) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای APL به واحد USD برابر است با 0.952089 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی APL نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی APL نسبت به USD برابر است با $ 0.952089. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Aria Premier Launch چقدر است؟
ارزش بازار APL برابر است با $ 10.28M USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش APL چقدر است؟
عرضه در گردش APL برابر است با 10.80M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت APL چقدر بوده است؟
APL به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 1.005 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت APL در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
APL به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.782058 USD رسید.
حجم معاملات APL چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای APL برابر است با -- USD.
آیا APL در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد APL در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت APL مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 11:53:59 (UTC+8)

