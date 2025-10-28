APXAPX چیست

APX launched on 21 December 2021. A total supply of 10 billion APX will be minted. The first listing DEX for APX is PancakeSwap, for a listing price of $0.0004. The bulk of the tokens will be minted via trading rewards on ApolloX.

ارزش APX (APX) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از APX (APX) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت APX را بررسی کنید.

درک، توکنومیکس APX (APX) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده APX بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره APX (APX) امروز APX (APX) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای APX به واحد USD برابر است با 1.2 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی APX نسبت به USD چقدر است؟ $ 1.2 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی APX نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار APX چقدر است؟ ارزش بازار APX برابر است با $ 44.94M USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش APX چقدر است؟ عرضه در گردش APX برابر است با 37.47M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت APX چقدر بوده است؟ APX به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 2.42 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت APX در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ APX به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00007159 USD رسید. حجم معاملات APX چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای APX برابر است با -- USD . آیا APX در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد APX در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت APX مراجعه کنید.

