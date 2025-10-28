AlpacaALPACA چیست

Alpaca is The Bitcoin Mascot The symbol of resistance Early on in Bitcoin's lifespan, people needed to recognize that it would be viable as a long-lasting and legitimate currency, and the alpaca socks proved that it could be by being one of the first purchasable items. As a result, the alpaca became a sign of acceptance by the community that Bitcoin could be used for acquiring everyday items, proving its capabilities as a leading form of currency for the future. To many people who still praise the unofficial mascot, this is what the symbol of the alpaca means behind all the goofy faces and smiles. Alpaca is The Bitcoin Mascot The symbol of resistance Early on in Bitcoin's lifespan, people needed to recognize that it would be viable as a long-lasting and legitimate currency, and the alpaca socks proved that it could be by being one of the first purchasable items. As a result, the alpaca became a sign of acceptance by the community that Bitcoin could be used for acquiring everyday items, proving its capabilities as a leading form of currency for the future. To many people who still praise the unofficial mascot, this is what the symbol of the alpaca means behind all the goofy faces and smiles.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع Alpaca (ALPACA) وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت Alpaca (USD)

ارزش Alpaca (ALPACA) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Alpaca (ALPACA) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Alpaca را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Alpaca را بررسی کنید!

ALPACA به ارزهای محلی

توکنومیکس Alpaca (ALPACA)

درک، توکنومیکس Alpaca (ALPACA) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده ALPACA بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Alpaca (ALPACA) امروز Alpaca (ALPACA) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای ALPACA به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی ALPACA نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی ALPACA نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Alpaca چقدر است؟ ارزش بازار ALPACA برابر است با $ 163.58K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش ALPACA چقدر است؟ عرضه در گردش ALPACA برابر است با 962.11M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت ALPACA چقدر بوده است؟ ALPACA به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00553708 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت ALPACA در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ ALPACA به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات ALPACA چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای ALPACA برابر است با -- USD . آیا ALPACA در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد ALPACA در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت ALPACA مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Alpaca (ALPACA)