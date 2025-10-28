قیمت لحظه‌ ای All In امروز برابر است با 0.03972199 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت ALLIN به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت ALLIN را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای All In امروز برابر است با 0.03972199 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت ALLIN به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت ALLIN را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

اطلاعات بیشتر درباره ALLIN

اطلاعات قیمت ALLIN

وب‌سایت رسمی ALLIN

توکنومیکس ALLIN

پیش‌بینی قیمت ALLIN

لوگو All In

قیمت All In (ALLIN)

لیست نشده

قیمت لحظه‌ ای 1 ALLIN به USD:

$0.03972199
0.00%1D
mexc
اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است. MEXC صرفاً به عنوان یک گردآورنده اطلاعات عمل می‌ کند. سایر توکن‌ های لیست شده در بازاراسپات MEXC را نیز بررسی کنید!
USD
نمودار قیمت لحظه ای All In (ALLIN)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 13:26:56 (UTC+8)

اطلاعات قیمت All In (ALLIN) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0
$ 0
$ 4.51
$ 0.03478359
--

--

-5.57%

-5.57%

قیمت لحظه‌ ای All In (ALLIN) برابر است با $0.03972199. در 24 ساعت گذشته، ALLIN در بازه قیمتی حداقل $ 0 تا حداکثر $ 0 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته ALLIN برابر با $ 4.51 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.03478359 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، ALLIN در یک ساعت گذشته --، در 24 ساعت گذشته -- و در 7 روز گذشته -5.57% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار All In (ALLIN)

$ 36.60K
--
$ 39.56K
921.44K
995,994.0
ارزش بازار فعلی All In برابر است با $ 36.60K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش ALLIN برابر است با 921.44K، و عرضه کل آن 995994.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 39.56K است.

تاریخچه قیمت All In (ALLIN) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت All In به USD به میزان $ 0 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت All In به USD به میزان $ -0.0272319822 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت All In به USD به میزان $ -0.0316104339 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت All In به USD به میزان $ -0.1557352001200023 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ 0--
30 روز$ -0.0272319822-68.55%
60 روز$ -0.0316104339-79.57%
90 روز$ -0.1557352001200023-79.67%

All InALLIN چیست

All In (ALLIN) is an AI-focused project on the Ethereum blockchain, designed to empower communities and projects to harness AI technology. The project offers a token, $ALLIN, to support community and project growth. ALLIN provides solutions for data analysis, process automation, customer service, community management, and content development. It features an AI-managed service and an AllIn One AI bot for answering common questions about a token or project information. The project also includes ALLBOTS, humanoid guardians supporting the All In Society, and an anticipated Allbuys buy bot for multi-chain support. The creators, a team of developers and AI specialists, ensure security and transparency through a Solidproof audit. They work closely with the All In Society to shape the project's future.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع All In (ALLIN)

وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت All In (USD)

ارزش All In (ALLIN) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از All In (ALLIN) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت All In را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت All In را بررسی کنید!

ALLIN به ارزهای محلی

توکنومیکس All In (ALLIN)

درک، توکنومیکس All In (ALLIN) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده ALLIN بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره All In (ALLIN)

امروز All In (ALLIN) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای ALLIN به واحد USD برابر است با 0.03972199 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی ALLIN نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی ALLIN نسبت به USD برابر است با $ 0.03972199. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار All In چقدر است؟
ارزش بازار ALLIN برابر است با $ 36.60K USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش ALLIN چقدر است؟
عرضه در گردش ALLIN برابر است با 921.44K USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت ALLIN چقدر بوده است؟
ALLIN به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 4.51 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت ALLIN در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
ALLIN به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.03478359 USD رسید.
حجم معاملات ALLIN چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای ALLIN برابر است با -- USD.
آیا ALLIN در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد ALLIN در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت ALLIN مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 13:26:56 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به All In (ALLIN)

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

