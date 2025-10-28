AircoinAIRCOIN چیست

The Aircoin memecoin was born from a viral Twitter post from March, 2014 which proclaimed the following: Evolution: 1. Aircoin 2. Fartcoin 3. Artcoin Aircoin was launched in August, 2025 and CTO'd twice, with the second CTO team bringing vast experience and expertise to the project. The team includes industry veterans and visual arts professionals. Aircoin is destined for greatness as a premier memecoin on the BONK.fun platform.

منبع Aircoin (AIRCOIN) وب سایت رسمی

AIRCOIN به ارزهای محلی

توکنومیکس Aircoin (AIRCOIN)

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Aircoin (AIRCOIN) امروز Aircoin (AIRCOIN) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای AIRCOIN به واحد USD برابر است با 0.00130966 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی AIRCOIN نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.00130966 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی AIRCOIN نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Aircoin چقدر است؟ ارزش بازار AIRCOIN برابر است با $ 1.30M USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش AIRCOIN چقدر است؟ عرضه در گردش AIRCOIN برابر است با 998.50M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت AIRCOIN چقدر بوده است؟ AIRCOIN به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00257008 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت AIRCOIN در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ AIRCOIN به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات AIRCOIN چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای AIRCOIN برابر است با -- USD . آیا AIRCOIN در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد AIRCOIN در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت AIRCOIN مراجعه کنید.

