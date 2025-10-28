AinaraAINARA چیست

Ainara is a decentralized protocol for creating, distributing, and running AI‑Driven Applications (AID Apps) with true user ownership and data privacy. It replaces centralized AI platforms with an open, trust‑minimized architecture built on Solana, IPFS/Arweave, and Lit Protocol. Creators can publish encrypted AI applications that users purchase and run locally in a secure sandbox, ensuring sovereignty over identity, data, and software. The $AINARA token powers transactions, creator bonds, governance, and a buyback‑and‑burn mechanism, creating a sustainable, deflationary ecosystem.

منبع Ainara (AINARA) وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت Ainara (USD)

ارزش Ainara (AINARA) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Ainara (AINARA) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Ainara را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Ainara را بررسی کنید!

AINARA به ارزهای محلی

توکنومیکس Ainara (AINARA)

درک، توکنومیکس Ainara (AINARA) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده AINARA بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Ainara (AINARA) امروز Ainara (AINARA) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای AINARA به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی AINARA نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی AINARA نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Ainara چقدر است؟ ارزش بازار AINARA برابر است با $ 130.43K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش AINARA چقدر است؟ عرضه در گردش AINARA برابر است با 999.89M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت AINARA چقدر بوده است؟ AINARA به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت AINARA در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ AINARA به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات AINARA چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای AINARA برابر است با -- USD . آیا AINARA در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد AINARA در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت AINARA مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Ainara (AINARA)