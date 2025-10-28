AIMXAIMX چیست

Aimedis - an eHealth platform based on blockchain technology, which has been developed since 2017 and released in the current version 2020 for web, iOS and Android. Aimedis combines eHealth applications such as health records, video chat with doctors, appointments, prescriptions, second opinions, wearables, emergency records and much more along with medical social media platform, eLearning, eTeaching and education, a unique medical and scientific-pharmaceutical NFT marketplace, while displaying all relevant operations in a private blockchain, visible and transparent for patients and healthcare professionals. Aimedis builds the world's first medical metaverse and opens the world's first virtual hospital chain in the metaverse while offering space to other hospitals, companies, universities and people. The Aimedis token, which is tailored to the platform, is much more than just utility and payment tokens, it also offers staking, governance, DeFi (the first medical DeFi token) and the next hot trend in the field of cryptocurrencies, social token functionalities. The Aimedis NFTs are a revolutionary tool for medical data along with functionalities inside the Aimedis metaverse.

پیش‌ بینی قیمت AIMX (USD)

ارزش AIMX (AIMX) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از AIMX (AIMX) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت AIMX را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت AIMX را بررسی کنید!

AIMX به ارزهای محلی

توکنومیکس AIMX (AIMX)

درک، توکنومیکس AIMX (AIMX) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده AIMX بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره AIMX (AIMX) امروز AIMX (AIMX) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای AIMX به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی AIMX نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی AIMX نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار AIMX چقدر است؟ ارزش بازار AIMX برابر است با $ 175.94K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش AIMX چقدر است؟ عرضه در گردش AIMX برابر است با 394.67M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت AIMX چقدر بوده است؟ AIMX به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.02766477 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت AIMX در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ AIMX به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات AIMX چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای AIMX برابر است با -- USD . آیا AIMX در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد AIMX در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت AIMX مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به AIMX (AIMX)