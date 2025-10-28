Agent DaredevilDARE چیست

Agent Daredevil is a commercial decentralized application (dApp) created to hyper-gamify brands and businesses through competitive gaming and sports. The platform is powered by an Agent Stack and NPC framework that enables intelligent analysis, autonomous escrow, and authentication. By combining gamification mechanics with AI-driven automation, Agent Daredevil provides tools for enhancing user engagement, securing digital interactions, and supporting scalable use cases for both enterprises and communities in the Web3 ecosystem. Agent Daredevil is a commercial decentralized application (dApp) created to hyper-gamify brands and businesses through competitive gaming and sports. The platform is powered by an Agent Stack and NPC framework that enables intelligent analysis, autonomous escrow, and authentication. By combining gamification mechanics with AI-driven automation, Agent Daredevil provides tools for enhancing user engagement, securing digital interactions, and supporting scalable use cases for both enterprises and communities in the Web3 ecosystem.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

پیش‌ بینی قیمت Agent Daredevil (USD)

ارزش Agent Daredevil (DARE) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Agent Daredevil (DARE) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Agent Daredevil را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Agent Daredevil را بررسی کنید!

DARE به ارزهای محلی

توکنومیکس Agent Daredevil (DARE)

درک، توکنومیکس Agent Daredevil (DARE) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده DARE بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Agent Daredevil (DARE) امروز Agent Daredevil (DARE) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای DARE به واحد USD برابر است با 0.00041448 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی DARE نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.00041448 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی DARE نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Agent Daredevil چقدر است؟ ارزش بازار DARE برابر است با $ 219.67K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش DARE چقدر است؟ عرضه در گردش DARE برابر است با 530.00M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت DARE چقدر بوده است؟ DARE به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00080996 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت DARE در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ DARE به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00007769 USD رسید. حجم معاملات DARE چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای DARE برابر است با -- USD . آیا DARE در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد DARE در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت DARE مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Agent Daredevil (DARE)