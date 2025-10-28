قیمت لحظه‌ ای Agent Daredevil امروز برابر است با 0.00041448 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت DARE به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت DARE را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای Agent Daredevil امروز برابر است با 0.00041448 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت DARE به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت DARE را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

قیمت Agent Daredevil (DARE)

$0.00041387
$0.00041387$0.00041387
-34.20%1D
اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است. MEXC صرفاً به عنوان یک گردآورنده اطلاعات عمل می‌ کند. سایر توکن‌ های لیست شده در بازاراسپات MEXC را نیز بررسی کنید!
نمودار قیمت لحظه ای Agent Daredevil (DARE)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 13:25:35 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Agent Daredevil (DARE) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.00039513
$ 0.00039513$ 0.00039513
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.00076069
$ 0.00076069$ 0.00076069
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.00039513
$ 0.00039513$ 0.00039513

$ 0.00076069
$ 0.00076069$ 0.00076069

$ 0.00080996
$ 0.00080996$ 0.00080996

$ 0.00007769
$ 0.00007769$ 0.00007769

-1.63%

-34.14%

+140.52%

+140.52%

قیمت لحظه‌ ای Agent Daredevil (DARE) برابر است با $0.00041448. در 24 ساعت گذشته، DARE در بازه قیمتی حداقل $ 0.00039513 تا حداکثر $ 0.00076069 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته DARE برابر با $ 0.00080996 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.00007769 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، DARE در یک ساعت گذشته -1.63%، در 24 ساعت گذشته -34.14% و در 7 روز گذشته +140.52% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Agent Daredevil (DARE)

$ 219.67K
$ 219.67K$ 219.67K

--
----

$ 414.48K
$ 414.48K$ 414.48K

530.00M
530.00M 530.00M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Agent Daredevil برابر است با $ 219.67K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش DARE برابر است با 530.00M، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 414.48K است.

تاریخچه قیمت Agent Daredevil (DARE) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت Agent Daredevil به USD به میزان $ -0.000214868289965862 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت Agent Daredevil به USD به میزان $ +0.0011148002 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت Agent Daredevil به USD به میزان $ 0 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت Agent Daredevil به USD به میزان $ 0 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ -0.000214868289965862-34.14%
30 روز$ +0.0011148002+268.96%
60 روز$ 0--
90 روز$ 0--

Agent DaredevilDARE چیست

Agent Daredevil is a commercial decentralized application (dApp) created to hyper-gamify brands and businesses through competitive gaming and sports. The platform is powered by an Agent Stack and NPC framework that enables intelligent analysis, autonomous escrow, and authentication. By combining gamification mechanics with AI-driven automation, Agent Daredevil provides tools for enhancing user engagement, securing digital interactions, and supporting scalable use cases for both enterprises and communities in the Web3 ecosystem.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

پیش‌ بینی قیمت Agent Daredevil (USD)

ارزش Agent Daredevil (DARE) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Agent Daredevil (DARE) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Agent Daredevil را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Agent Daredevil را بررسی کنید!

DARE به ارزهای محلی

توکنومیکس Agent Daredevil (DARE)

درک، توکنومیکس Agent Daredevil (DARE) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده DARE بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Agent Daredevil (DARE)

امروز Agent Daredevil (DARE) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای DARE به واحد USD برابر است با 0.00041448 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی DARE نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی DARE نسبت به USD برابر است با $ 0.00041448. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Agent Daredevil چقدر است؟
ارزش بازار DARE برابر است با $ 219.67K USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش DARE چقدر است؟
عرضه در گردش DARE برابر است با 530.00M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت DARE چقدر بوده است؟
DARE به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00080996 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت DARE در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
DARE به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00007769 USD رسید.
حجم معاملات DARE چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای DARE برابر است با -- USD.
آیا DARE در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد DARE در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت DARE مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 13:25:35 (UTC+8)

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

$113,872.64
$4,091.05
$0.05545
$200.24
$4.2876
$4,091.05
$113,872.64
$200.24
$2.6327
$1,133.33
$0.00000
$0.000
$0.00000
$0.00000
$0.001121
$0.0000000000000001350
$0.1706
$0.04422
$0.03614
$0.01886
