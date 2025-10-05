پیش‌بینی قیمت Summer Point Token (SUMX) به صورت (USD)

پیش‌ بینی‌ های قیمت Summer Point Token برای سال‌ های 2026، 2027، 2028، 2030 و فراتر را دریافت کنید. میزان رشد بالقوه SUMX را در پنج سال آینده و بیشتر برآورد کنید و بر پایه روندهای بازار و تحلیل احساسات سرمایه‌ گذاران، سناریوهای آتی قیمت را در لحظه شبیه‌ سازی نمایید.

عدد دلخواهی بین 100- تا 1,000 وارد کنید تا پیش‌ بینی قیمت Summer Point Token را دریافت کنید. % محاسبه *سلب مسئولیت: تمام پیش‌ بینی‌ های قیمت بر اساس ورودی کاربر است. -- -- -- 0.00% USD واقعی پیش بینی پیش‌ بینی قیمت Summer Point Token برای سال‌ های از 2025 تا 2050 برای (USD) پیش‌ بینی قیمت Summer Point Token (SUMX) برای سال 2025 (امسال) بر اساس پیش‌ بینی‌ ها، انتظار می‌ رود Summer Point Token احتمالا رشدی در حدود 0.00% را تجربه کند و تا سال 2025 به سطح معاملاتی تقریبی $ 0.010976 برسد. پیش‌ بینی قیمت Summer Point Token (SUMX) برای سال 2026 (سال آینده) بر اساس پیش‌ بینی‌ ها، انتظار می‌ رود Summer Point Token احتمالاً رشدی در حدود 5.00% را تجربه کند و تا سال 2026 به سطح معاملاتی تقریبی $ 0.011524 برسد. پیش‌ بینی قیمت Summer Point Token (SUMX) برای سال 2027 (در 2 سال) بر اساس ماژول پیش‌ بینی قیمت، انتظار می‌ رود که قیمت SUMX تا سال 2027 به حدود $ 0.012101 برسد و این پیش‌ بینی حاکی از نرخ رشدی در حدود 10.25% است. پیش‌ بینی قیمت Summer Point Token (SUMX) برای سال 2028 (در 3 سال آینده) بر اساس ماژول پیش‌ بینی قیمت، انتظار می‌ رود که قیمت SUMX تا سال 2028 به حدود $ 0.012706 برسد و این پیش‌ بینی بیانگر نرخ رشدی در حدود 15.76% است. پیش‌ بینی قیمت Summer Point Token (SUMX) برای سال 2029 (در 4 سال آینده) بر اساس ماژول پیش‌ بینی قیمت فوق، هدف قیمتی SUMX تا سال 2029 حدود $ 0.013341 برآورد می‌ شود و این پیش‌ بینی نشان‌ دهنده نرخ رشدی در حدود 21.55% است. پیش‌ بینی قیمت Summer Point Token (SUMX) برای سال 2030 (در 5 سال آینده) بر اساس ماژول پیش‌بینی قیمت فوق، هدف قیمتی SUMX تا سال 2030 حدود $ 0.014008 برآورد می‌ شود و این پیش‌ بینی نشان‌ دهنده نرخ رشدی در حدود 27.63% است. پیش‌ بینی قیمت Summer Point Token (SUMX) برای سال 2040 (در 15 سال آینده) تا سال 2040، پیش‌ بینی می‌ شود که قیمت Summer Point Token احتمالاً رشدی در حدود 107.89% را تجربه کند و به سطح معاملاتی تقریبی $ 0.022818 برسد. پیش‌بینی قیمت برای سال 2050 (25 سال آینده) Summer Point Token (SUMX) تا سال 2050، پیش‌ بینی می‌ شود که قیمت Summer Point Token احتمالاً رشدی در حدود 238.64% را تجربه و به سطح معاملاتی تقریبی $ 0.037169 برسد. سال قیمت رشد 2025 $ 0.010976 0.00%

2026 $ 0.011524 5.00%

2027 $ 0.012101 10.25%

2028 $ 0.012706 15.76%

2029 $ 0.013341 21.55%

2030 $ 0.014008 27.63%

2031 $ 0.014709 34.01%

2032 $ 0.015444 40.71% سال قیمت رشد 2033 $ 0.016216 47.75%

2034 $ 0.017027 55.13%

2035 $ 0.017879 62.89%

2036 $ 0.018772 71.03%

2037 $ 0.019711 79.59%

2038 $ 0.020697 88.56%

2039 $ 0.021732 97.99%

2040 $ 0.022818 107.89% نمایش بیشتر پیش‌ بینی قیمت کوتاه‌ مدت Summer Point Token برای امروز، فردا، این هفته و 30 روز آینده تاریخ پیش بینی قیمت رشد October 5, 2025(امروز) $ 0.010976 0.00%

October 6, 2025(فردا) $ 0.010977 0.01%

October 12, 2025(این هفته) $ 0.010986 0.10%

November 4, 2025(30 روز) $ 0.011021 0.41% پیش‌ بینی قیمت امروز Summer Point Token (SUMX) قیمت پیش‌ بینی‌ شده برای SUMX در October 5, 2025(امروز) ، 0.010976$ است. این پیش‌ بینی نتیجه محاسبه‌ شده درصد رشد ارائه‌ شده را منعکس می‌ کند و به کاربران تصویری از حرکت بالقوه قیمت برای امروز ارائه می‌ کند. پیش‌ بینی قیمت فردا Summer Point Token (SUMX) برای October 6, 2025(فردا)، پیش‌ بینی قیمت برای SUMX، با استفاده از ورودی رشد سالانه 5% به میزان 0.010977$ است. این نتایج یک چشم انداز تخمینی برای ارزش توکن بر اساس پارامترهای انتخاب شده ارائه می دهد. پیش‌ بینی قیمت این هفته Summer Point Token (SUMX) تا October 12, 2025(این هفته)، پیش‌ بینی قیمت برای SUMX، با استفاده از 5% نرخ رشد سالانه، 0.010986$ است. این پیش بینی هفتگی بر اساس همان درصد رشد محاسبه می شود تا ایده ای از روند بالقوه قیمت در روزهای آینده ارائه دهد. پیش‌ بینی قیمت Summer Point Token (SUMX) در 30 روز با نگاهی به 30 روز آینده، قیمت پیش بینی شده برای SUMX به میزان 0.011021$ میباشد. این پیش‌ بینی با استفاده از ورودی رشد سالانه 5% برای تخمین میزان ارزش توکن پس از یک ماه به دست می‌ آید.

آمار قیمت فعلی Summer Point Token قیمت فعلی ---- -- تغییر قیمت (24 ساعته) -- ارزش بازار $ 9.88M$ 9.88M $ 9.88M سرمایه در گردش 900.00M 900.00M 900.00M حجم (24 ساعته) ---- -- حجم (24 ساعته) -- قیمت لحظه‌ ای SUMX در حال حاضر -- است. این رمزارز طی 24 ساعت گذشته تغییر قیمتی معادل 0.00% را تجربه کرده و حجم معاملات آن در همین بازه زمانی به حدود -- رسیده است. علاوه بر این، SUMX دارای عرضه در گردش حدود 900.00M واحد است و ارزش بازار کل آن در حال حاضر حدود $ 9.88M برآورد می‌ شود. مشاهده قیمت لحظه ای SUMX

قیمت تاریخی Summer Point Token طبق جدیدترین داده‌ های جمع‌ آوری‌ شده در صفحه قیمت لحظه ای Summer Point Token، قیمت فعلی Summer Point Token برابر با 0.010976 USD است. عرضه در گردش Summer Point Token(SUMX) برابر با 900.00M SUMX است که ارزش بازار آن را به $9,878,249 می‌ رساند. دوره تغییر قیمت(%) تغییر قیمت(USD) بالاترین پایین ترین 24 ساعت -1.07% $ -0.000118 $ 0.011239 $ 0.010911

7 روز 1.18% $ 0.000129 $ 0.012517 $ 0.010509

30 روز -5.47% $ -0.000601 $ 0.012517 $ 0.010509 عملکرد 24 ساعته در 24 ساعت گذشته، Summer Point Token حرکت قیمتی -0.000118$ را تجربه کرده است که نشان‌ دهنده تغییر -1.07% در ارزش آن است. عملکرد 7 روزه در 7 روز گذشته، Summer Point Token با بالاترین قیمت $0.012517 و پایین‌ ترین قیمت $0.010509 معامله شده است. تغییر قیمت آن 1.18% بوده است. این روند اخیر پتانسیل SUMX برای حرکت بیشتر در بازار را نشان می‌دهد. عملکرد 30 روزه در ماه گذشته، Summer Point Token تغییر -5.47% را تجربه کرده است که معادل حدوداً $-0.000601 به ارزش آن اضافه شده است. این نشان می‌دهد که SUMX ممکن است شاهد تغییرات قیمت بیشتری در آینده نزدیک باشد.

ماژول پیش‌ بینی قیمت Summer Point Token (SUMX) چگونه کار می‌کند؟ ماژول پیش‌ بینی قیمت Summer Point Token ابزاری آسان برای استفاده است که به شما کمک می‌ کند تا بر اساس فرضیات رشد خود، قیمت‌ های آینده احتمالی SUMX را تخمین بزنید. چه تریدر باتجربه‌ ای باشید و چه یک سرمایه‌ گذار کنجکاو، این ماژول یک روش ساده و تعاملی برای پیش‌ بینی ارزش آینده توکن ارائه می‌ دهد. 1. پیش‌ بینی رشد خود را وارد کنید برای شروع، درصد رشد مورد نظر خود را وارد کنید که می‌ تواند مثبت یا منفی باشد، بسته به دیدگاه بازار شما. این می‌ تواند بازتابی از انتظارات شما برای Summer Point Token در طول یک سال، پنج سال یا حتی دهه‌ های آینده باشد. 2. محاسبه قیمت آینده پس از وارد کردن نرخ رشد، روی «محاسبه» کلیک کنید. ماژول به‌ طور فوری قیمت آینده پیش‌ بینی‌ شده SUMX را محاسبه کرده و تصویری واضح از نحوه تأثیر پیش‌ بینی شما بر ارزش توکن در طول زمان ارائه می‌ دهد. 3. کاوش در سناریوهای مختلف شما می‌ توانید با نرخ‌ های رشد مختلف آزمایش کنید تا ببینید شرایط مختلف بازار چگونه می‌ تواند قیمت Summer Point Token را تحت تاثیر قرار دهد. این انعطاف‌ پذیری به شما این امکان را می‌ دهد که پیش‌ بینی‌ های خوش‌ بینانه و محتاطانه را تجزیه و تحلیل کرده و به تصمیم‌ گیری آگاهانه‌ تری دست یابید. 4. احساسات کاربران و بینش‌ های جامعه این ماژول همچنین داده‌ های احساسات کاربران را ادغام می‌ کند و به شما این امکان را می‌ دهد که پیش‌ بینی‌ های خود را با دیگر کاربران مقایسه کنید. این ورودی جمعی بینش ارزشمندی در مورد چگونگی درک جامعه از آینده SUMX ارائه می‌دهد. شاخص‌ های فنی برای پیش‌ بینی قیمت برای افزایش دقت پیش‌ بینی، این ماژول از انواع شاخص‌ های فنی و داده‌ های بازار استفاده می‌ کند. این موارد شامل: میانگین متحرک نمایی (EMA): به ردیابی روند قیمت توکن کمک می‌ کند با هموار کردن نوسانات و ارائه بینش در مورد تغییرات بالقوه روند. باندهای بولینگر: نوسانات بازار را اندازه‌ گیری کرده و شرایط احتمالاً خرید بیش از حد یا فروش بیش از حد را شناسایی می‌ کند. شاخص قدرت نسبی (RSI): به ارزیابی حرکت SUMX می‌ پردازد تا مشخص کند که آیا در فاز صعودی یا نزولی است. میانگین متحرک همگرایی و واگرایی (MACD): قدرت و جهت حرکت قیمت‌ ها را ارزیابی می‌کند تا نقاط ورودی و خروجی احتمالی را شناسایی کند. با ترکیب این شاخص‌ ها با داده‌ های بازار در زمان واقعی، این ماژول پیش‌بینی قیمت پویا ارائه می‌ دهد و به شما کمک می‌ کند تا بینش‌ های عمیق‌ تری در مورد پتانسیل آینده Summer Point Token بدست آورید.

چرا پیش‌ بینی قیمت SUMX مهم است؟

پیش‌ بینی قیمت SUMX به دلایل مختلفی اهمیت دارد و سرمایه‌ گذاران به منظور اهداف گوناگونی به آن می‌ پردازند:

توسعه استراتژی سرمایه گذاری: پیش بینی ها به سرمایه گذاران در تدوین استراتژی ها کمک می کند. با تخمین قیمت‌های آتی، آنها می‌توانند تصمیم بگیرند که چه زمانی ارز دیجیتال بخرند، بفروشند یا نگه دارند.

ارزیابی ریسک: درک حرکت‌های بالقوه قیمت به سرمایه‌گذاران اجازه می‌دهد تا ریسک مرتبط با یک دارایی رمزنگاری خاص را بسنجند. این امر در مدیریت و کاهش خسارات احتمالی ضروری است.

تحلیل بازار: پیش‌بینی‌ها اغلب شامل تجزیه و تحلیل روندهای بازار، اخبار و داده‌های تاریخی است. این تحلیل جامع به سرمایه گذاران در درک پویایی بازار و عوامل موثر بر تغییرات قیمت کمک می کند.

تنوع پورتفولیو: با پیش‌ بینی اینکه کدام ارزهای دیجیتال ممکن است عملکرد خوبی داشته باشند، سرمایه‌ گذاران می‌ توانند پرتفوی خود را بر این اساس متنوع کنند و ریسک را در دارایی‌ های مختلف پخش کنند.

برنامه ریزی بلندمدت: سرمایه گذارانی که به دنبال سودهای بلندمدت هستند، برای شناسایی ارزهای دیجیتال با پتانسیل رشد آتی به پیش بینی ها تکیه می کنند.

آمادگی روانی: دانستن سناریوهای احتمالی قیمت، سرمایه‌ گذاران را از نظر احساسی و مالی برای نوسانات بازار آماده می‌ کند.

تعامل جامعه: پیش‌ بینی‌ های قیمت کریپتو اغلب بحث‌ هایی را در جامعه سرمایه‌ گذاران ایجاد می‌ کند که منجر به درک گسترده‌ تر و خرد جمعی در مورد روندهای بازار می‌ شود.

سوالات متداول (FAQ) آیا SUMX ارزش سرمایه‌ گذاری در حال حاضر را دارد؟ بر اساس پیش‌ بینی‌ ها، انتظار می‌ رود SUMX تا تاریخ undefined به سطح قیمتی حدود -- برسد؛ موضوعی که می‌ تواند این توکن را به گزینه‌ ای قابل‌ توجه برای سرمایه‌ گذاران تبدیل کند. پیش‌ بینی قیمت SUMX در ماه آینده چیست؟ بر اساس ابزار پیش‌ بینی قیمت Summer Point Token (SUMX)، انتظار می‌ رود که قیمت SUMX تا تاریخ undefined به حدود -- برسد. قیمت یک SUMX در سال 2026 چقدر خواهد بود؟ قیمت فعلی هر واحد Summer Point Token (SUMX) در حال حاضر -- است. بر اساس پیش‌ بینی‌ های ارائه‌ شده در ماژول تحلیلی فوق، انتظار می‌ رود که SUMX تا سال 2026 حدود 0.00% رشد کند و به سطح قیمتی تقریبی -- برسد. قیمت پیش‌ بینی‌ شده‌ ی SUMX در سال 2027 چقدر است؟ پیش‌ بینی می‌ شود که Summer Point Token (SUMX) به‌ طور میانگین سالانه حدود 0.00% رشد داشته باشد و تا سال 2027، قیمت هر واحد SUMX به حدود -- برسد. قیمت تخمینی SUMX در سال 2028 چقدر است؟ بر اساس داده‌ های پیش‌ بینی قیمت، انتظار می‌ رود Summer Point Token (SUMX) تا سال 2028 حدود 0.00% رشد را تجربه کند و هدف قیمتی برآورد‌شده برای آن در این سال حدود -- باشد. قیمت تخمینی SUMX در سال 2029 چقدر است؟ بر اساس داده‌ های پیش‌ بینی قیمت، انتظار می‌رود Summer Point Token (SUMX) تا سال 2029 حدود 0.00% رشد داشته باشد و هدف قیمتی آن در این سال حدود -- برآورد می‌ شود. قیمت یک SUMX در سال 2030 چقدر خواهد بود؟ قیمت فعلی هر واحد Summer Point Token (SUMX) در حال حاضر -- است. بر اساس پیش‌ بینی‌ های ارائه‌ شده در ماژول تحلیلی فوق، انتظار می‌ رود که SUMX تا سال 2030 حدود 0.00% رشد کند و به سطح قیمتی حدود -- برسد. پیش‌ بینی قیمت SUMX برای سال 2040 چیست؟ پیش‌ بینی می‌ شود که Summer Point Token (SUMX) به‌طور میانگین سالانه حدود 0.00% رشد داشته باشد و تا سال 2040، قیمت هر واحد SUMX به حدود -- برسد.