The Summer Point Token (SUMX) is a real estate-backed digital investment token in Thailand, approved by the Thai Securities and Exchange Commission (SEC). It allows investors to gain fractional ownership of the Summer Point Office Building in Bangkok. Through regulated ICO issuance, SUMX offers quarterly returns from rental income, principal repayment over a 25-year leasehold, and tradability on digital asset exchanges. The Summer Point Token (SUMX) is a real estate-backed digital investment token in Thailand, approved by the Thai Securities and Exchange Commission (SEC). It allows investors to gain fractional ownership of the Summer Point Office Building in Bangkok. Through regulated ICO issuance, SUMX offers quarterly returns from rental income, principal repayment over a 25-year leasehold, and tradability on digital asset exchanges.

ارزش Summer Point Token (SUMX) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Summer Point Token (SUMX) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Summer Point Token را بررسی کنید.

توکنومیکس Summer Point Token (SUMX)

درک، توکنومیکس Summer Point Token (SUMX) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده SUMX بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Summer Point Token (SUMX) امروز Summer Point Token (SUMX) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای SUMX به واحد USD برابر است با 0.01096693 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی SUMX نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.01096693 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی SUMX نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Summer Point Token چقدر است؟ ارزش بازار SUMX برابر است با $ 9.87M USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش SUMX چقدر است؟ عرضه در گردش SUMX برابر است با 900.00M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت SUMX چقدر بوده است؟ SUMX به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.01769242 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت SUMX در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ SUMX به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.01050959 USD رسید. حجم معاملات SUMX چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای SUMX برابر است با -- USD . آیا SUMX در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد SUMX در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت SUMX مراجعه کنید.

