قیمت لحظه‌ ای Summer Point Token امروز برابر است با 0.01096693 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت SUMX به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت SUMX را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای Summer Point Token امروز برابر است با 0.01096693 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت SUMX به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت SUMX را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

اطلاعات بیشتر درباره SUMX

اطلاعات قیمت SUMX

وب‌سایت رسمی SUMX

توکنومیکس SUMX

پیش‌بینی قیمت SUMX

کسب درآمد

+Airdrop

اخبار

بلاگ

مرکز دانستنی

لوگو Summer Point Token

قیمت Summer Point Token (SUMX)

لیست نشده

قیمت لحظه‌ ای 1 SUMX به USD:

$0.01096693
$0.01096693$0.01096693
-1.10%1D
mexc
اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است. MEXC صرفاً به عنوان یک گردآورنده اطلاعات عمل می‌ کند. سایر توکن‌ های لیست شده در بازاراسپات MEXC را نیز بررسی کنید!
USD
نمودار قیمت لحظه ای Summer Point Token (SUMX)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-05 12:56:11 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Summer Point Token (SUMX) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.01091105
$ 0.01091105$ 0.01091105
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.01123978
$ 0.01123978$ 0.01123978
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.01091105
$ 0.01091105$ 0.01091105

$ 0.01123978
$ 0.01123978$ 0.01123978

$ 0.01769242
$ 0.01769242$ 0.01769242

$ 0.01050959
$ 0.01050959$ 0.01050959

-0.08%

-1.16%

-1.07%

-1.07%

قیمت لحظه‌ ای Summer Point Token (SUMX) برابر است با $0.01096693. در 24 ساعت گذشته، SUMX در بازه قیمتی حداقل $ 0.01091105 تا حداکثر $ 0.01123978 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته SUMX برابر با $ 0.01769242 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.01050959 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، SUMX در یک ساعت گذشته -0.08%، در 24 ساعت گذشته -1.16% و در 7 روز گذشته -1.07% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Summer Point Token (SUMX)

$ 9.87M
$ 9.87M$ 9.87M

--
----

$ 9.87M
$ 9.87M$ 9.87M

900.00M
900.00M 900.00M

900,000,000.0
900,000,000.0 900,000,000.0

ارزش بازار فعلی Summer Point Token برابر است با $ 9.87M، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش SUMX برابر است با 900.00M، و عرضه کل آن 900000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 9.87M است.

تاریخچه قیمت Summer Point Token (SUMX) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت Summer Point Token به USD به میزان $ -0.00012874789831477 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت Summer Point Token به USD به میزان $ -0.0002633741 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت Summer Point Token به USD به میزان $ -0.0004391279 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت Summer Point Token به USD به میزان $ -0.003173096476795006 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ -0.00012874789831477-1.16%
30 روز$ -0.0002633741-2.40%
60 روز$ -0.0004391279-4.00%
90 روز$ -0.003173096476795006-22.44%

Summer Point TokenSUMX چیست

The Summer Point Token (SUMX) is a real estate-backed digital investment token in Thailand, approved by the Thai Securities and Exchange Commission (SEC). It allows investors to gain fractional ownership of the Summer Point Office Building in Bangkok. Through regulated ICO issuance, SUMX offers quarterly returns from rental income, principal repayment over a 25-year leasehold, and tradability on digital asset exchanges.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع Summer Point Token (SUMX)

وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت Summer Point Token (USD)

ارزش Summer Point Token (SUMX) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Summer Point Token (SUMX) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Summer Point Token را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Summer Point Token را بررسی کنید!

SUMX به ارزهای محلی

توکنومیکس Summer Point Token (SUMX)

درک، توکنومیکس Summer Point Token (SUMX) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده SUMX بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Summer Point Token (SUMX)

امروز Summer Point Token (SUMX) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای SUMX به واحد USD برابر است با 0.01096693 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی SUMX نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی SUMX نسبت به USD برابر است با $ 0.01096693. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Summer Point Token چقدر است؟
ارزش بازار SUMX برابر است با $ 9.87M USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش SUMX چقدر است؟
عرضه در گردش SUMX برابر است با 900.00M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت SUMX چقدر بوده است؟
SUMX به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.01769242 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت SUMX در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
SUMX به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.01050959 USD رسید.
حجم معاملات SUMX چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای SUMX برابر است با -- USD.
آیا SUMX در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد SUMX در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت SUMX مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-05 12:56:11 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Summer Point Token (SUMX)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-04 13:39:16داده های زنجیره ای
ورود خالص 233.5 میلیون دلاری به ETF اسپات اتریوم آمریکا در روز گذشته
10-04 11:26:38به روز رسانی های صنعت
انتشار USDC از 75 میلیارد فراتر می‌رود، سهم بازار به 24.9% می‌رسد
10-03 10:20:00به روز رسانی های صنعت
ارزش کل بازار کریپتو به بالای 4.2 تریلیون دلار بازگشت، با افزایش 2.3 درصدی در 24 ساعت
10-03 05:17:00به روز رسانی های صنعت
بیت کوین برای اولین بار از اواسط آگوست از مرز ۱۲۰,۰۰۰ دلار عبور کرد
10-01 14:11:00به روز رسانی های صنعت
دیروز، ETF های نقدی اتریوم در آمریکا شاهد ورود خالص 127.5 میلیون دلار بودند، در حالی که ETF های نقدی بیت کوین ورود خالص 430 میلیون دلار را ثبت کردند
09-30 18:14:00به روز رسانی های صنعت
نرخ‌های فاندینگ ریت فعلی در صرافی‌های متمرکز و غیرمتمرکز اصلی نشان می‌دهد که بازار خنثی با تمایل اندکی به نزولی بودن است

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.