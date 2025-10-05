قیمت Summer Point Token (SUMX)
-0.08%
-1.16%
-1.07%
-1.07%
قیمت لحظه ای Summer Point Token (SUMX) برابر است با $0.01096693. در 24 ساعت گذشته، SUMX در بازه قیمتی حداقل $ 0.01091105 تا حداکثر $ 0.01123978 معامله شده است که نشان دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته SUMX برابر با $ 0.01769242 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.01050959 می باشد.
از نظر عملکرد کوتاه مدت، SUMX در یک ساعت گذشته -0.08%، در 24 ساعت گذشته -1.16% و در 7 روز گذشته -1.07% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می دهد.
ارزش بازار فعلی Summer Point Token برابر است با $ 9.87M، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش SUMX برابر است با 900.00M، و عرضه کل آن 900000000.0 می باشد. ارزش کل رقیق شده (FDV) آن $ 9.87M است.
امروز، تغییر قیمت Summer Point Token به USD به میزان $ -0.00012874789831477 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت Summer Point Token به USD به میزان $ -0.0002633741 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت Summer Point Token به USD به میزان $ -0.0004391279 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت Summer Point Token به USD به میزان $ -0.003173096476795006 بود.
|دوره
|تغییر قیمت (USD)
|تغییر قیمت (%)
|امروز
|$ -0.00012874789831477
|-1.16%
|30 روز
|$ -0.0002633741
|-2.40%
|60 روز
|$ -0.0004391279
|-4.00%
|90 روز
|$ -0.003173096476795006
|-22.44%
The Summer Point Token (SUMX) is a real estate-backed digital investment token in Thailand, approved by the Thai Securities and Exchange Commission (SEC). It allows investors to gain fractional ownership of the Summer Point Office Building in Bangkok. Through regulated ICO issuance, SUMX offers quarterly returns from rental income, principal repayment over a 25-year leasehold, and tradability on digital asset exchanges.
پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن ها، سریع ترین لیستینگ توکن ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره مند شوید!
ارزش Summer Point Token (SUMX) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی های شما از Summer Point Token (SUMX) در سال های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم اندازهای کوتاه مدت و بلندمدت Summer Point Token را بررسی کنید.
همین حالا پیش بینی قیمت Summer Point Token را بررسی کنید!
درک، توکنومیکس Summer Point Token (SUMX) میتواند بینش عمیقتری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکنها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان میدهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده SUMX بیشتر بدانید!
|زمان (UTC+8)
|نوع
|اطلاعات
|10-04 13:39:16
|داده های زنجیره ای
ورود خالص 233.5 میلیون دلاری به ETF اسپات اتریوم آمریکا در روز گذشته
|10-04 11:26:38
|به روز رسانی های صنعت
انتشار USDC از 75 میلیارد فراتر میرود، سهم بازار به 24.9% میرسد
|10-03 10:20:00
|به روز رسانی های صنعت
ارزش کل بازار کریپتو به بالای 4.2 تریلیون دلار بازگشت، با افزایش 2.3 درصدی در 24 ساعت
|10-03 05:17:00
|به روز رسانی های صنعت
بیت کوین برای اولین بار از اواسط آگوست از مرز ۱۲۰,۰۰۰ دلار عبور کرد
|10-01 14:11:00
|به روز رسانی های صنعت
دیروز، ETF های نقدی اتریوم در آمریکا شاهد ورود خالص 127.5 میلیون دلار بودند، در حالی که ETF های نقدی بیت کوین ورود خالص 430 میلیون دلار را ثبت کردند
|09-30 18:14:00
|به روز رسانی های صنعت
نرخهای فاندینگ ریت فعلی در صرافیهای متمرکز و غیرمتمرکز اصلی نشان میدهد که بازار خنثی با تمایل اندکی به نزولی بودن است
قیمتهای ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه میشود که سرمایهگذاری صرفاً در پروژهها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آنها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایهگذاران تجربه سرمایهگذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایهگذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایهگذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمیتواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایهگذاریهای شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایهگذاریتان نیز نرسد. تصمیمات سرمایهگذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمیپذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که دادههای مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمتهای لحظهای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاعرسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه میشوند. پیوندهای ارائه شده به سایتهای شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC میباشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایتهای شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.