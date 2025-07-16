1. سیستم پاداش کاربران +MEXC DEX چیست؟ پلتفرم پاداش های +MEXC DEX یک مکانیزم رشد و تشویقی است که برای افزایش تعامل کاربر، افزایش وفاداری پلتفرم و گسترش پایدار پایگاه کاربر از طریق تقویت مثبت طراحی شده1. سیستم پاداش کاربران +MEXC DEX چیست؟ پلتفرم پاداش های +MEXC DEX یک مکانیزم رشد و تشویقی است که برای افزایش تعامل کاربر، افزایش وفاداری پلتفرم و گسترش پایدار پایگاه کاربر از طریق تقویت مثبت طراحی شده
هم اکنون +MEXC DEX رسماً جوایز +DEX را با یک طرح مزایای کاملاً ارتقا یافته راه‌ اندازی می‌ کند.

7/16/2025
1. سیستم پاداش کاربران +MEXC DEX چیست؟


پلتفرم پاداش های +MEXC DEX یک مکانیزم رشد و تشویقی است که برای افزایش تعامل کاربر، افزایش وفاداری پلتفرم و گسترش پایدار پایگاه کاربر از طریق تقویت مثبت طراحی شده است.

کاربران می توانند با انجام مجموعه ای از وظایف تعیین شده در پلتفرم +MEXC DEX، مانند معامله یا دعوت از کاربران جدید، امتیاز کسب کنند. این امتیازها نه تنها نشان دهنده سطح فعالیت و مشارکت کاربران هستند، بلکه به عنوان دارایی های مجازی نیز عمل می کنند. در مراحل بعدی، می توان از آنها برای دسترسی به مزایای مختلف پلتفرم یا مبادله با توکن های +DEX استفاده کرد و مشارکت مداوم را تشویق کرد.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد +MEXC DEX، راهنماها را بررسی کنید: نحوه استفاده از +MEXC DEX و سوالات متداول +MEXC DEX.

2. مزایای امتیازهای +MEXC DEX چیست؟


امتیازهای MEXC DEX+ همچون قلب تپنده ی انگیزش و تعامل در اکوسیستم این پلتفرم نقش آفرینی می کنند. این سیستم پاداش دهی هوشمندانه، با طراحی منعطف و آیندهن گرانه، در خدمت تقویت تجربه کاربری و پشتیبانی از رشد مداوم کاربران است:

  • ماموریت محور و انعطافپذیر: امتیازهای +DEX از مسیر های متنوعی همچون معاملات روزانه، دعوت دوستان، تعامل فعال در شبکه های اجتماعی و بسیاری فعالیت های دیگر به دست می آیند.

  • پاداش های دوره ای و ایردراپ های سخاوتمندانه: با بهره مندی از ضرایب پاداش ویژه و کمپین های منظم ایردراپ، کسب امتیاز نه تنها آسان تر، بلکه ارزشمندتر از همیشه خواهد بود.

  • هم افزایی کامل با مسیر رشد کاربر: این سیستم امتیازدهی بهگونه ای طراحی شده که با ساختار عضویت و روند ارتقاء کاربران در پلتفرم درهم تنیده است. امتیازها نهتنها شاخصی از تعامل و وفاداری هستند، بلکه موتور محرکه ای برای رشد پایدار و تعامل عمیق کاربران نیز بهشمار می روند.

  • مقیاس پذیر، آیندهن گر و دارای ارزش در حال افزایش: با گسترش اکوسیستم MEXC، امتیازهای +DEX به تدریج در کاربردهای گسترده تری همچون تبدیل به توکن های +DEX و مشارکت در پروژههای آتی مورد استفاده قرار خواهند گرفت.

3. چگونه امتیازهای +MEXC DEX کسب کنیم؟

کاربران این پلتفرم می توانند با انجام وظایف متنوع درون پلتفرمی یا مشارکت در رویداد های ایردراپ درونزنجیره ای، امتیاز هایی ارزشمند کسب کنند که در مسیر رشد و پاداشهای آتی نقش کلیدی دارند.

ایردراپهای درونزنجیره ای: پاداشی متناسب با مشارکت واقعی
در قالب این رویدادها، کاربران بر اساس حجم معاملات تجمعی خود در طول یک بازه زمانی مشخص، بهصورت مستقیم و شفاف امتیاز دریافت میکنند. این سیستم عادلانه، مشارکت فعال را بهشکلی هدفمند و ملموس به پاداش تبدیل میکند. برای اطلاع از جدیدترین شرایط، معیارهای مشارکت و نحوه توزیع امتیازها، توصیه می شود همواره صفحات رسمی رویدادها را دنبال کنید.

انواع وظایف در پلتفرم +MEXC DEX


وظایف یکباره (آشنایی سریع با پلتفرم): این وظایف مقدماتی مانند اتصال کیف پول Web3، واریز اولیه، انتقال دارایی یا تست ویژگی فروش خودکار طراحی شده اند تا کاربران با سرعت و سهولت با امکانات کلیدی پلتفرم آشنا شوند.


وظایف تکرارشونده (تشویق به فعالیت مداوم): برای مثال، دستیابی به آستانه های خاص در حجم معاملات تجمعی میتواند منجر به دریافت امتیاز های بیشتر شود. این دسته از وظایف قابلیت تکرار دارند و با ایجاد انگیزه برای تداوم معاملات، پویایی اکوسیستم را حفظ میکنند.


وظایف رسانههای اجتماعی (تعامل فراتر از مرزهای پلتفرم): کاربرانی که حساب رسمی X (توییتر) را دنبال میکنند، محتوای رویدادها را ریتوییت مینمایند یا به انجمن تلگرام رسمی میپیوندند، به تقویت ارتباطات اجتماعی و انسجام جامعه کاربری کمک کرده و در عین حال، از مزایای امتیازدهی بهرهمند میشوند.

3.1 نحوه کسب امتیاز +MEXC DEX


برای دسترسی به صفحه پاداش های +DEX، روی دکمه جوایز در بالای صفحه اصلی +MEXC DEX کلیک کنید. برای مشاهده رویدادهای موجود فعلی، به پایین اسکرول کنید.

دستورالعملهای هر کار را دنبال کنید و آن را تکمیل کنید. سپس به صفحه پاداش های +DEX برگردید و روی دکمه دریافت امتیاز کلیک کنید تا پاداش مربوطه خود را دریافت کنید.


3.2 امتیاز های +MEXC DEX خود را مشاهده کنید


در صفحه جوایز +DEX، میتوانید مجموع امتیازات فعلی خود را مشاهده کنید.


با کلیک روی «امتیازهای من»، میتوانید به تاریخچه دقیقی از امتیازهای کسب شده خود نیز دسترسی پیدا کنید.


لطفا توجه داشته باشید: بسته به نوع وظیفه، امتیازها ممکن است فوراً یا پس از یک دوره تأیید اعتبار داده شوند.

ما شما را تشویق میکنیم که وظایف مختلفی را برای کسب امتیاز انجام دهید زیرا انباشت مداوم میتواند مزایا و پاداش های بیشتری را در آینده دریافت کند. اگر در حین انجام وظایف یا دریافت امتیاز با مشکلی مواجه شدید، با تیم خدمات مشتریان ما تماس بگیرید یا برای کمک بیشتر به منابع رسمی مراجعه کنید.

سلب مسئولیت: این مطلب به منزله مشاوره در مورد سرمایهگذاری، مالیات، امور حقوقی، امور مالی، حسابداری، مشاوره یا هرگونه خدمات مرتبط دیگر نیست و همچنین توصیهای برای خرید، فروش یا نگهداری داراییها نیست. مرکز دانستنی های MEXC فقط اطلاعاتی را برای مرجع ارائه میدهد و به منزله مشاوره سرمایهگذاری نیست. لطفاً مطمئن شوید که خطرات مربوطه را کاملاً درک میکنید و با احتیاط سرمایهگذاری میکنید. مسئولیت تمام تصمیمات و نتایج سرمایهگذاری بر عهده کاربر است.

