پیشگیری از کلاهبرداری: چگونه خطرات رایج ارزهای دیجیتال را شناسایی و از آنها اجتناب کنیم؟





ارزهای دیجیتال، بخش عمدهای از رخداد های امنیتی مهم و زیان های مالی سنگین نه به دلیل نقص های فنی، بلکه ناشی از کلاهبرداری های قابل پیشگیری رخ می دهد. در حالی که فناوری بلاکچین ذاتاً شفاف و مقاوم است، رفتارهای انسانی و مهندسی اجتماعی بیشترین آسیب را به سرمایه گذاران وارد میکنند. در صنعت، بخش عمدهای ازنه به دلیل، بلکه ناشی ازرخ می دهد. در حالی که فناوری بلاکچین ذاتاً شفاف و مقاوم است،بیشترین آسیب را به سرمایه گذاران وارد میکنند.





این مقاله با هدف آگاه سازی کاربران، به بررسی رایج ترین ریسک های امنیتی میپردازد و دانش لازم برای شناسایی تهدیدات احتمالی را ارائه می دهد. همچنین، مجموعه ای از استراتژی های عملی و اثباتشده معرفی می شود که به شما کمک می کنند تا دارایی های دیجیتال خود را به صورت مؤثر محافظت کنید.





با درک این ریسک ها و بهکارگیری اقدامات پیشگیرانه هوشمندانه، کاربران می توانند نه تنها از سرمایه خود محافظت کنند، بلکه با اعتماد و امنیت بیشتری در اکوسیستم Web3 و کریپتو فعالیت داشته باشند.









حتی اگر مالک داراییهای رمزارزی باشید و آنها را در یک کیف پول بلاکچینی نگهداری کنید، همچنان با سطوح مختلفی از ریسک مواجه خواهید بود. این ریسک ها را میتوان به دو دسته کلی تقسیم کرد:

1. ریسک های داخلی

ریسکهایی که از درون پروژه ناشی میشوند، مانند دستکاریهای احتمالی تیم توسعه دهنده، مشکلات ساختاری در کد قرارداد هوشمند یا نقص های طراحی پروتکل. چنین کاستیهایی میتوانند بستر سوءاستفادههای جدی را فراهم کنند.

2. ریسک های خارجی

ریسک هایی که از محیط بیرونی تحمیل میشوند، مانند حملات سایبری، نفوذ هکر ها یا اقدامات مخرب شخص ثالث.

نکته مهم اینجاست که نقصهای داخلی میتوانند شدت ریسک های خارجی را افزایش دهند. برای مثال، یک آسیب پذیری در قرارداد هوشمند میتواند راه را برای سوءاستفاده هکر ها باز کند و زیانهای غیرقابل جبرانی به بار آورد.

در صورت نبود اقدامات امنیتی مناسب، چنین ریسکهایی میتوانند به از دست رفتن ناگهانی و کامل سرمایه منجر شوند.









در بسیاری از قراردادهای هوشمند مرتبط با توکن ها یا پروتکل های دیفای، امکان تغییر پارامترهای حیاتی یا حتی منطق اصلی قرارداد توسط یک مالک، حساب چندامضایی (multi-signature) یا نقش مدیریتی (administrator role) وجود دارد.

این مجوزها در ابتدا با هدف نگهداشت و به روزرسانی قرارداد تعریف میشوند؛ برای مثال، جهت رفع باگ های امنیتی یا بهینه سازی عملکرد پروتکل. با این حال، اگر این اختیارات سوء استفاده شوند، پیامدهای بسیار پرریسکی برای سرمایهگذاران در پی خواهد داشت. از جمله:

تغییر قوانین معامله به نفع تیم یا گروه خاصی

خروج نقدینگی (Liquidity Drain) و کاهش شدید ارزش دارایی

ضرب توکن های نامحدود (Unlimited Token Minting) که منجر به تورم و سقوط قیمت میشود

افزایش نرخ مالیات یا کارمزد تراکنش ها بدون اطلاع کاربران





چنین اقداماتی میتوانند قیمت دارایی ها را به شدت دستکاری کنند، ارزش سرمایه گذاری ها را در کوتاه ترین زمان تنزل دهند و حتی در بدترین حالت، کل سرمایه را نابود کنند.





چگونه از سرمایه خود محافظت کنیم





الف. انجام بررسیهای دقیق (Due Diligence) پیش از سرمایهگذاری

پیش از آنکه سرمایه خود را به یک پروژه اختصاص دهید، لازم است قرارداد هوشمند مربوطه را با دقت کامل بررسی کنید. در این فرآیند، توجه ویژه به نکات زیر اهمیت حیاتی دارد:





1. قابلیت ارتقا (Upgradability)

اگر قرارداد قابلیت ارتقا داشته باشد، تیم توسعهدهنده میتواند در هر زمان، کد قرارداد را تغییر دهد. این موضوع میتواند ریسک عدم قطعیت را افزایش داده و امنیت سرمایه شما را تهدید کند.

2. مالکیت و حاکمیت (Ownership & Governance)

بررسی کنید که آیا مالکیت قرارداد بهطور کامل سلب (renounced) شده یا به جامعه کاربران واگذار شده است. هرچه میزان تمرکز اختیارات کمتر باشد، ریسک دستکاری پروژه توسط تیم اصلی کاهش مییابد.

3. قفل زمانی تغییرات (Timelock)

اطمینان حاصل کنید که هرگونه تغییر در قرارداد هوشمند مشمول قفل زمانی باشد؛ بهعنوان مثال، حداقل 24 ساعت تأخیر. این فاصله زمانی به جامعه فرصت میدهد تا تغییرات را بررسی کرده و در صورت وجود مشکل، اقدامات پیشگیرانه انجام دهد.

4. امنیت استخر نقدینگی (Liquidity Pool Security)

استخر نقدینگی (LP) یکی از مهمترین نقاط آسیبپذیری پروژههاست. برای ارزیابی امنیت آن، موارد زیر را حتماً بررسی کنید:

آیا توکنهای استخر نقدینگی در یک قفل زمانی قرار دارند تا از برداشتهای ناگهانی جلوگیری شود؟

آیا توکنهای LP بهطور کامل سوزانده شدهاند یا در امانتداری مطمئن (trusted custody) نگهداری میشوند؟





ب. پایش مستمر (Ongoing Monitoring)





اعلانهای مربوط به ارتقاها یا انتقال مالکیت/اختیار اشتراک بگیرید. این کار به شما کمک میکند ریسکهای نوظهور را زودهنگام شناسایی کنید و در صورت لزوم، تصمیمات مدیریت ریسک بگیرید.





پیگیری نقدینگی و TVL : از ابزارهایی مانند DefiLlama برای پایش نقدینگی پروتکل و TVL (total value locked) استفاده کنید تا کاهش یا افزایشهای غیرعادی را بهسرعت تشخیص دهید.

هشدارهای استخر نقدینگی (LP) : برای نوسانات حجم LP و تغییرات ناگهانی در نسبتهای جفتارز، هشدار (Alert) تنظیم کنید تا ریسک خروج نقدینگی یا دستکاری بازار را بهموقع ببینید.

نرخهای مالیاتی/کارمزدی : هشدار تغییر در tax/fee های تراکنش را فعال کنید؛ افزایش ناگهانی میتواند سیگنال فشار فروش یا تلاش برای کنترل جریان معاملات باشد.

رویدادهای حاکمیتی مهم : اعلانهای مربوط به پیشنهادها، رأیگیریها و انتقال نقشهای مدیریتی را دریافت کنید تا پیامدهای احتمالی بر ارزش دارایی را زودتر ارزیابی کنید.

ثبت و بازبینی دورهای مجوزها: در بازههای منظم (مثلاً هفتگی/ماهانه) مالکیت قرارداد، نقشهای ادمین، کلیدهای چندامضایی و هرگونه Timelock را بازبینی و تغییرات را مستندسازی کنید.









حملات هکری زمانی رخ میدهند که بازیگران خارجی از آسیب پذیری های قرارداد هوشمند، نشت کلیدهای خصوصی، ربایش رابط کاربری (Front-End Hijacking) یا پیکر بندی های نادرست سطح دسترسی سوءاستفاده میکنند. هدف از این حملات میتواند سرقت سرمایه کاربران، ضرب توکن های نامحدود یا دستکاری قیمت ها باشد.





برخلاف ریسک های داخلی که معمولاً به تصمیمات یا رفتار تیم پروژه وابستهاند، این نوع حملات غالباً توسط هکرهای شخص ثالث انجام میشوند که ضعفهای فنی را شناسایی و از آنها بهرهبرداری میکنند. در بسیاری از موارد، این حملات میتوانند منجر به سرقت گسترده دارایی ها یا حتی فروپاشی کامل پروژه شوند.





اگرچه ریسکهای خارجی معمولاً کمتر قابلکنترل هستند، اما با اتخاذ راهکارهای مناسب میتوان احتمال مواجهه با خسارت را به شکل قابل توجهی کاهش داد.





چگونه از سرمایه خود محافظت کنیم





شناسایی ناهنجاری ها (Detecting Anomalies)

پایش آدرسهای کلیدی پروتکل و TVL : با استفاده از داشبوردهایی مانند DefiLlama ، تغییرات در آدرسهای اصلی قرارداد و TVL (Total Value Locked) را بهصورت لحظهای رصد کنید و هشدارهای خودکار برای نوسانات غیرعادی تنظیم کنید.

رصد شبکههای اجتماعی پروژه: از ابزارهای هوش مصنوعی برای پایش کانالهای رسمی پروژه در Discord، Telegram و X (Twitter) استفاده کنید و بر اساس کلمات کلیدی مانند exploit، hack و issue هشدار دریافت کنید.





استراتژی های پیشگیری (Prevention Strategies)

بازبینی دوره ای آدرس های در تعامل : آدرسهایی را که با قراردادهای شما تعامل دارند به طور منظم بررسی کنید تا از عدم فعالیتهای غیرمجاز اطمینان یابید.

تقسیم سرمایه بین کیف پول ها : داراییهای خود را به مبالغ کوچک تر تقسیم و در کیفپول ها یا پلتفرمهای مختلف ذخیره کنید تا در صورت هک یک نقطه، کل سرمایه در معرض خطر نباشد.

استفاده از کیف پول سختافزاری : مقادیر قابلتوجهی از دارایی را در کیف پول های سختافزاری ذخیره کرده و از نگهداری بلندمدت تمام سرمایه در صرافیهای غیرمتمرکز (DEXs) خودداری کنید.

بررسی گزارش های حسابرسی معتبر: پیش از سرمایهگذاری، گزارشهای حسابرسی شرکتهای معتبر مانند Certik و SlowMist را مطالعه کنید و در صورت نیاز، از ابزارهای هوش مصنوعی برای تفسیر یافتههای کلیدی کمک بگیرید تا ریسکهای امنیتی قرارداد را بهتر درک کنید.









حملات فیشینگ یکی از رایج ترین تهدیدات امنیت سایبری در فضای رمزارزها هستند. این حملات بهشدت هدفمند و فریبنده طراحی میشوند؛ مهاجمان اغلب خود را در قالب ارتباطات رسمی جا میزنند تا کاربران را به کلیک روی لینکهای مخرب، امضای تراکنش های مشکوک یا حتی انتقال مستقیم داراییها ترغیب کنند. نتیجه چنین اقداماتی معمولاً از دست رفتن سرمایه است.

با ایجاد و پایبندی به عادات امنیتی قوی میتوان بهطور مؤثری از گرفتار شدن در دام این حملات جلوگیری کرد:





1. دسترسی امن (Secure Access)

همواره آدرس وبسایت رسمی پروژه را بهصورت دستی وارد کنید و از کلیک روی لینکهای ناشناس یا ارسالشده از منابع غیررسمی خودداری کنید.

از نشانگذاری (Bookmark) دامنههای اصلی برای اطمینان از ورود به وبسایتهای معتبر استفاده کنید.





2. تعامل محتاطانه (Cautious Interaction)

برای تعامل اولیه با قراردادهای ناشناخته، از کیف پول با موجودی کم یا حالت فقطخواندنی (Read-Only) استفاده کنید.

تنها زمانی از کیف پول اصلی خود استفاده کنید که از امنیت تراکنش و اعتبار قرارداد مطمئن شده باشید.





3. محافظت از کلید خصوصی (Private Key Protection)

هیچگاه عبارت بازیابی (Seed Phrase) یا کلید خصوصی خود را با هیچ فرد یا پلتفرمی به اشتراک نگذارید.

پس از صدور مجوز دسترسی (Approval) به یک قرارداد، از ابزارهایی مانند Revoke.cash برای بررسی و لغو دسترسیهای غیرضروری استفاده کنید.





4. تأیید متقابل اطلاعات (Cross-Verification)

اخبار و اطلاعات مرتبط با پروژه را تنها از کانالهای رسمی بررسی کنید؛ مانند وب سایت رسمی، حساب X (Twitter)، Discord یا اعلامیههای رسمی.





5. مستندسازی شواهد (Evidence Preservation)

در صورت مشاهده فعالیت مشکوک، اسکرینشات بگیرید و هش تراکنش ها را ثبت کنید.

این اطلاعات را میتوانید برای بررسی و گزارش به پلتفرم های امنیتی مانند ScamSniffer یا Google Safe Browsing ارسال کنید تا از انتشار آسیب به سایر کاربران جلوگیری شود.









حملات فیشینگ در فضای رمزارزها به شکلهای بسیار متنوع و پیچیدهای رخ میدهند. در ادامه، سه مورد از رایج ترین سناریوها همراه با راهبردهای پیشگیری تخصصی بررسی شدهاند:





1) ایمیل های جعلی پشتیبانی مشتری (Fake Customer Service Emails)

در این نوع حملات، هکرها از طریق ایمیل های جعلی خود را بهعنوان صرافیها یا تیمهای پروژه جا میزنند و مدعی میشوند که حساب شما دچار مشکل شده یا نیازمند تأیید فوری است. پیامهایی با عناوینی مانند “Urgent Upgrade” یا “Account Freeze” از ترفندهای رایج هستند.

در صورت کلیک بر روی لینک های ارائه شده یا اجرای دستورالعملهای داخل ایمیل—مانند دانلود بدافزار، ارائه کلید خصوصی یا امضای تراکنش های مشکوک—داراییهای کیفپول شما میتوانند بهسرعت سرقت شوند.

این حملات بر ایجاد حس اضطرار و وحشت تکیه دارند و اغلب حسابهای با ارزش بالا را هدفمندانه هدف قرار میدهند.





راهبردهای پیشگیری

استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی مبتنی بر LLM برای تحلیل محتوای ایمیل و شناسایی الگوهای زبانی القا کننده اضطرار .

بررسی سربرگ ایمیل برای مشاهده نتیجه احراز هویت SPF/DKIM ؛ عدم موفقیت در این اعتبارسنجیها یک زنگ خطر جدی است.

اسکن ضمائم ایمیل با استفاده از ابزارهای امنیتی مجهز به هوش مصنوعی برای شناسایی بدافزارها.

خودداری از کلیک مستقیم روی لینکهای ایمیل و فعالسازی کدهای ضد فیشینگ مانند MEXC کد ضد فیشینگ برای اطمینان از صحت منبع.





2) لینک های جعلی (Fake Links)

لینک های جعلی غالباً در تبلیغات موتورهای جستجو، گروه های شبکه های اجتماعی یا حتی پاسخ های کاربران در X (Twitter) ظاهر می شوند. این لینکها با ظاهر فریبنده، خود را بهعنوان DAppها، کیف پول ها یا پلتفرم های صرافی معتبر معرفی می کنند تا کاربران را به اتصال کیفپول، امضای تراکنش های مشکوک یا دانلود نرمافزارهای آلوده ترغیب کنند.

این لینک ها معمولاً در آدرس های کوتاه شده یا کدهای QR پنهان می شوند و پس از فعال سازی می توانند منجر به سوء استفاده از مجوزها یا آلوده شدن دستگاه شوند؛ در نتیجه، مهاجمان قادر خواهند بود دارایی ها را سرقت کرده یا دسترسی پنهانی (Backdoor) نصب کنند.





راهبردهای پیشگیری

استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی برای تحلیل کد فرانتاند وبسایت و شناسایی هوکهای مخفی یا توابع پرریسک .

در تعامل اولیه، همیشه از کیفپول ثانویه استفاده کنید؛ اگر بهصورت اتفاقی کیفپول اصلی خود را مجاز کردید، فوراً مجوزها را لغو کرده و داراییها را به آدرس جدید منتقل کنید.

دامنههای مشکوک را به سرویسهای امنیتی مانند Cloudflare یا پلتفرمهای اجتماعی مربوطه گزارش دهید تا ریسک برای جامعه کاهش یابد.





3) رویدادهای جعلی (Fake Events)

هکرها ممکن است رویدادهایی با ظاهر کاملاً رسمی جعل کنند، مانند:

ایردراپ های دروغین (Fake Airdrops)

قرعه کشی های لیست سفید (Whitelist Lotteries)

فرصت های استیکینگ با سودهای غیرواقعی

هدف این رویدادها ترغیب کاربران به اتصال کیف پول یا انتقال توکن ها است. این حملات با سوءاستفاده از طمع کاربران طراحی میشوند و میتوانند منجر به از دست رفتن کامل دارایی شوند.





راهبردهای پیشگیری

استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی برای تحلیل کد قرارداد و شناسایی توابع پرخطر ، مانند دسترسی به ضرب نامحدود توکنها .

خودداری از هرگونه پرداخت پیشاپیش یا کارمزد فعالسازی که توسط پروژه درخواست می شود.

برای بررسی واجد شرایط بودن در ایردراپها یا استیکینگ، بهجای تعامل مستقیم با کیفپول اصلی، از ابزارهای فقطخواندنی مانند DeBank استفاده کنید.









این نوع کلاهبرداری ها با سوءاستفاده از میل سرمایه گذاران خرد به کسب بازدهی بالا بدون ریسک طراحی می شوند. معمولاً این طرح ها در قالب «محصولات مالی با بهره بالا» یا «آربیتراژ بدون ریسک» معرفی میشوند و با ادعا های اغراق آمیز بازده تضمینی کاربران را فریب میدهند.





کلاهبرداران برای جلب اعتماد، از اسکرین شاتهای جعلی پرداخت سود استفاده میکنند که در انجمنهای آنلاین و گروه های سرمایه گذاری به اشتراک گذاشته میشود تا حس مشروعیت پروژه را تقویت کنند. در مراحل ابتدایی، معمولاً مبالغ کمی از سود واقعاً پرداخت می شود تا اعتماد کاربران افزایش یافته و سرمایهگذاری های بزرگ تری انجام دهند.





اما مشکل زمانی آشکار میشود که کاربران اقدام به برداشت وجوه میکنند و متوجه میشوند که دسترسی به سرمایه غیرممکن است. در این مرحله، بازی تمام شده و در اکثر موارد، بازیابی اصل سرمایه تقریباً غیرممکن است و از دست رفتن کامل دارایی محتملترین نتیجه خواهد بود.





راهبردهای پیشگیری

1. هوشیاری در برابر وعده های وسوسه کننده

هر پروژهای که بازدهی تضمینی بالا یا سود بدون ریسک را تبلیغ میکند، باید با تردید کامل بررسی شود.

پیش از تصمیمگیری، بازدهی سالانه ضمنی (Implied Annualized Return) را محاسبه کنید؛ اگر اعداد غیرواقعی بودند، پروژه احتمالاً کلاهبرداری است.





2. سرمایه گذاری آزمایشی و تنوع بخشی

همیشه ابتدا با مبالغ کوچک وارد پروژه شوید تا صحت آن تأیید شود.

از سرمایه گذاری سنگین روی یک پروژه خودداری کنید و هرگز تمام دارایی خود را در یک طرح متمرکز نکنید.

با تنوعبخشی سرمایه بین چند پلتفرم و دارایی مختلف، ریسک کلی را کاهش دهید.





3. استفاده از ابزارهای هوشمند

از جستجو های آنلاین برای بررسی اعتبار پروژه و بازخورد کاربران استفاده کنید.

به کمک پلتفرم های مجهز به هوش مصنوعی، میتوان سیگنال های هشدار اولیه را شناسایی کرد؛ مانند افزایش ناگهانی جستجوهای منفی، گزارشهای کاربران یا رتبهبندیهای امنیتی مشکوک.









این نوع ریسک ها معمولاً از حملات مستقیم به کیفپول کاربران ناشی میشوند و میتوانند منجر به سرقت بخش بزرگی از دارایی ها شوند. رایجترین سناریوها عبارتاند از:





سناریوهای متداول حملات

1. بدافزارها و اپلیکیشنهای جعلی (Malware or Fake Applications)

کاربران ممکن است ناخواسته نرمافزاری حاوی تروجان نصب کنند، روی لینکهای آلوده کلیک کنند یا عبارت بازیابی (Seed Phrase) خود را در اپلیکیشنهای جعلی کیفپول وارد کنند. در چنین شرایطی، کلیدهای خصوصی بهصورت مخفیانه در اختیار مهاجمان قرار میگیرد و آنها میتوانند کیف پول را پایش کرده و در زمان مناسب، داراییهای ارزشمند را بهصورت کامل منتقل کنند.





2. واریز توکنهای مشکوک (Suspicious Token Deposits)

کاربران گاهی توکنهایی ناشناخته از منابع غیرمعتبر دریافت میکنند. این سناریو غالباً تحت عنوان "حمله مسمومیت توکن" (Token Poisoning Attack) شناخته میشود. در این روش، کلاهبرداران توکنهای جعلی را ایردراپ میکنند تا کاربران را به تعامل با آنها ترغیب کنند. در اغلب موارد، تلاش برای معامله یا فروش این توکنها کاربر را به یک وب سایت فیشینگ هدایت میکند که برای ادامه کار، مجوزهای مخرب درخواست میکند؛ نتیجه آن میتواند از دست رفتن کامل دارایی ها باشد.





علل ریشه ای انتقال های غیرعادی





1. افشای کلید خصوصی یا عبارت بازیابی (Compromised Private Keys or Seed Phrases)

مهمترین و خطرناکترین علت، معمولاً ناشی از:

آلودگی به بدافزار

ورود اطلاعات در وب سایت های فیشینگ

ذخیره اطلاعات حساس در محیطهای ناامن مانند ایمیلها یا سرویسهای ابری





2. تأییدیه های قرارداد مخرب (Malicious Contract Approvals)

برخی حملات از مجوزهای قبلی کاربران یا آسیبپذیریهای قراردادهای هوشمند سوءاستفاده میکنند. برای مثال:

یک قرارداد حسابرسینشده میتواند درهای پشتی (Backdoors) پنهان داشته باشد و به مهاجم اجازه برداشت وجوه را بدهد.

یا ممکن است یک DApp جعلی در گذشته توسط کاربر مجوز برداشت گرفته باشد و در آینده از همان مجوز برای حمله استفاده کند.





3. مسمومیت آدرس (Address Poisoning)

در این روش، مهاجمان آدرسهایی جعلی میسازند که چند کاراکتر ابتدایی و انتهاییشان با آدرسهای واقعی یکسان است. سپس با ارسال مبالغ اندک از این آدرسها، آنها را در سابقه تراکنش کاربر قرار میدهند. در نتیجه، کاربر هنگام کپی آدرس از سوابق تراکنش، به اشتباه آدرس جعلی را انتخاب میکند و مستقیماً دارایی خود را برای مهاجم ارسال میکند.





راهبردهای پیشگیری

1. تقویت امنیت کلید خصوصی (Enhance Private Key Security)

هرگز کلید خصوصی یا عبارت بازیابی ( Seed Phrase ) خود را در محیطهای آنلاین ذخیره یا وارد نکنید.

برای اطمینان از امنیت حداکثری، از کیفپولهای سختافزاری (Hardware Wallets) یا کیفپولهای چندامضایی (Multisignature Wallets) استفاده کنید تا کلیدهای خصوصی روی دستگاههای فیزیکی ایزوله باقی بمانند.

از وارد کردن اطلاعات حساس در اپلیکیشن ها یا وبسایت های تأیید نشده خودداری کنید.





2. لغو دورهای مجوزها (Regularly Revoke Permissions)

یک رویه منظم برای بازبینی دسترسیهای کیفپول به قراردادهای هوشمند تعریف کنید.

با استفاده از ابزارهایی مانند Revoke.cash یا Debank Approval Checker، مجوزهای غیرضروری یا مشکوک را بهسرعت لغو کنید تا ریسکهای بلندمدت به حداقل برسد.





3. مدیریت هوشمندانه توکن های ناشناخته (Handle Unknown Tokens Cautiously)

اگر در کیفپول خود با توکنهای مشکوک یا با ارزش غیرعادی بالا مواجه شدید، به هیچ عنوان با آنها تعامل نکنید .

در بسیاری از موارد، این توکنها بخشی از حملات فیشینگ یا Token Poisoning هستند.

بهترین اقدام این است که این توکنها را مخفی کنید یا نمایش آنها را در رابط کاربری کیفپول غیرفعال نمایید.





4. استفاده از ابزارهای امنیتی مبتنی بر هوش مصنوعی (Leverage AI-Powered Security Tools)

از ابزارهای امنیتی مجهز به هوش مصنوعی که توسط تیمهای معتبر امنیت سایبری توسعه یافتهاند، استفاده کنید.

این ابزارها میتوانند محیط کیفپول، مجوزهای قرارداد و درخواستهای تراکنش را اسکن کنند و ریسکهای بالقوه را قبل از وقوع شناسایی و مسدود نمایند.









علاوه بر تهدیدات مربوط به انتقال داراییها روی زنجیره (On-Chain Transfers)، سرمایهگذاران خرد هنگام استفاده از صرافیهای متمرکز نیز با ریسکهای امنیتی جدی مواجه هستند. هکرها اغلب از حملات فیشینگ، افزونههای مخرب مرورگر یا اپلیکیشنهای جعلی برای سرقت اطلاعات ورود و دور زدن لایههای امنیتی استفاده میکنند تا بتوانند برداشتهای غیرمجاز انجام دهند.





سناریوهای رایج حملات

1. فیشینگ از طریق پیامک یا ایمیل (Phishing via SMS or Email)

مهاجمان با جعل هویت صرافیها یا تیمهای پشتیبانی رسمی ، پیامکها یا ایمیلهایی ارسال میکنند که حاوی هشدارهای امنیتی یا پیشنهادهای تبلیغاتی است.

کاربران با کلیک روی لینکهای مخرب به صفحات ورود جعلی هدایت میشوند و ناخواسته نام کاربری، رمز عبور یا حتی کدهای احراز هویت دو مرحلهای (2FA) را وارد میکنند.

نمونه متداول این حملات پیامهایی با مضمون “فعالیت ورود غیرعادی شناسایی شد، لطفاً فوراً حساب خود را تأیید کنید” است.





2. افزونه های مخرب و اپلیکیشن های جعلی (Malicious Plugins and Fake Applications)

برخی افزونههای مرورگر یا اپلیکیشنهای موبایل خود را بهعنوان ابزارهای تحلیل و ترید حرفهای معرفی میکنند.

پس از ورود کاربر به حساب صرافی، این نرمافزارها بهصورت مخفیانه اطلاعات ورود را ارسال کرده یا حتی فعالیت حساب را دستکاری میکنند.





3. استفاده از شبکه های عمومی ناامن (Use of Public Networks)

ورود به حسابهای کاربری از طریق شبکه های وای فای عمومی و رمزنگارینشده ، خطر حملات مرد میانی (MITM) را افزایش میدهد.

مهاجمان میتوانند ترافیک تبادلشده را شنود کرده و اطلاعات حساس کاربران را رهگیری کنند.





راهبردهای پیشگیری

همواره حسابهای صرافی خود را با استفاده از Google Authenticator یا کلیدهای امنیتی سختافزاری (مانند YubiKey) ایمن کنید.

از اتکا به کدهای پیامکی (SMS) بهعنوان تنها روش احراز هویت خودداری کنید؛ چراکه در برابر حملات SIM Swapping آسیبپذیرند.





برای هر پلتفرم از رمزهای عبور منحصربهفرد، قوی و تصادفی استفاده کنید.

برای ایجاد و ذخیره امن این رمزها، از مدیر رمز عبور (Password Manager) بهره بگیرید. این ابزارها رمزهای پیچیده تولید میکنند و امنیت مدیریت دادههای ورود شما را بهبود میبخشند.





حساب خود را تنها به دستگاههای مورد اعتماد و آدرسهای IP آشنا متصل کنید.

در صورت امکان، ورود از IPهای ناشناس را مسدود کرده و تنها اجازه دسترسی از محدودههای مشخص را بدهید.





هشدارهای ورود (Login Alerts) و اعلان تغییر دستگاه را فعال کنید تا هرگونه فعالیت مشکوک بهسرعت شناسایی شود.

در صورت مشاهده علائم خطر مانند: ورود از موقعیتهای جغرافیایی ناشناس یا تلاشهای ناموفق متعدد برای ورود سریعا رمز عبور خود را تغییر دهید و با پشتیبانی صرافی تماس بگیرید تا حساب موقتاً مسدود شود.







بازار رمزارزها فرصتهای بینظیری برای رشد و سرمایه گذاری فراهم میکند، اما همزمان مملو از کلاهبرداری ها، دام ها و تهدیدات امنیتی است. در چنین محیطی، هوشیاری مداوم تنها سپر دفاعی مؤثر برای سرمایهگذاران محسوب میشود.

در برابر وعدههای سودهای غیرواقعی و بازدهی تضمینی مقاومت کنید.

هرگونه ادعای غیرمنطقی یا فریبنده را با دیده شک و تحلیل بررسی کنید.

استانداردهای سختگیرانه امنیتی را در مدیریت داراییها و حسابهای خود بهصورت پیوسته رعایت کنید.

با شناخت دقیق سناریوهای متداول کلاهبرداری که در این راهنما توضیح داده شد و اتخاذ رویکردی مبتنی بر تأیید اطلاعات بهجای اعتماد کورکورانه، سرمایهگذاران میتوانند:

احتمال قربانیشدن در طرحهای فریبنده را بهطور چشمگیری کاهش دهند

و در عین حال، امنیت داراییهای دیجیتال خود را تقویت کنند.





در نهایت، امنیت در دنیای رمزارزها نهتنها به دانش و ابزارها، بلکه به رفتار و ذهنیت سرمایهگذار بستگی دارد. هرچه آگاهانهتر و محتاطتر عمل کنید، کنترل بیشتری بر سرمایه خود خواهید داشت و شانس موفقیت بلندمدت شما در این بازار پرریسک افزایش مییابد.







