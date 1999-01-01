SAHARA

کوین Sahara AI اولین پلتفرم بلاکچین بومی هوش مصنوعی و فول‌استک است که در آن هر کسی می‌تواند توسعه هوش مصنوعی را ایجاد، مشارکت و از آن کسب درآمد کند و آینده هوش مصنوعی را برای همه قابل دسترس‌تر، عادلانه‌تر و آزادتر سازد. پلتفرم جامع Sahara AI که بر اساس بلاکچین Sahara ساخته شده است، شامل یک پلتفرم خدمات داده برای جمع‌آوری، برچسب‌گذاری و پالایش داده‌ها، یک پلتفرم توسعه‌دهنده هوش مصنوعی برای ایجاد، استقرار و تنظیم مدل و یک بازار غیرمتمرکز هوش مصنوعی است که در آن می‌توانید مجموعه داده‌ها، مدل‌ها، عامل‌ها و محاسبات را خرید و فروش کنید.

نامSAHARA

رتبهNo.

ارزش بازار$0.00

ارزش بازار کاملا رقیق شده$0.00

سهم بازار%

حجم معاملات/سقف بازار (24 ساعت)0

تامین گردش--

حداکثر عرضه0

عرضه کل10,000,000,000

نرخ گردش%

تاریخ صدور--

قیمتی که دارایی برای اولین بار در آن منتشر شد--

اوج قیمت,

کمترین قیمت,

بلاک چین عمومیETH

معرفیکوین Sahara AI اولین پلتفرم بلاکچین بومی هوش مصنوعی و فول‌استک است که در آن هر کسی می‌تواند توسعه هوش مصنوعی را ایجاد، مشارکت و از آن کسب درآمد کند و آینده هوش مصنوعی را برای همه قابل دسترس‌تر، عادلانه‌تر و آزادتر سازد. پلتفرم جامع Sahara AI که بر اساس بلاکچین Sahara ساخته شده است، شامل یک پلتفرم خدمات داده برای جمع‌آوری، برچسب‌گذاری و پالایش داده‌ها، یک پلتفرم توسعه‌دهنده هوش مصنوعی برای ایجاد، استقرار و تنظیم مدل و یک بازار غیرمتمرکز هوش مصنوعی است که در آن می‌توانید مجموعه داده‌ها، مدل‌ها، عامل‌ها و محاسبات را خرید و فروش کنید.

بخش

رسانه های اجتماعی

etfindex:mc_etfindex_sourceسلب مسئولیت: داده ها توسط ارائه شده و نباید به عنوان توصیه سرمایه گذاری در نظر گرفته شوند.