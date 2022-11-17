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KMON
Kryptomon is an NFT Play-and-Earn blockchain game, where Pokémon meets Tamagotchi and CryptoKitties. Breed, Train and Fight with your NFT Kryptomon. It's a new world where trainers can live a new adventure on Blockchain.
نمای کلی
نام رمزارز
KMON
زمان انتشار
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لینکهای مرتبط
وایت پیپر
وبسایت رسمی
کاوشگر بلاک
قیمت انتشار
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