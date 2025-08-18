Rohkem infot SLUB

SLUB logo

SLUB hind (SLUB)

Loendis mitteolevad

1 SLUB/USD reaalajas hind:

--
----
-7.20%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
SLUB (SLUB) reaalajas hinnagraafik
SLUB (SLUB) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.40%

-7.22%

-5.16%

-5.16%

SLUB (SLUB) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul SLUB kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. SLUBkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on SLUB muutunud -0.40% viimase tunni jooksul, -7.22% 24 tunni vältel -5.16% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

SLUB (SLUB) – turuteave

$ 38.58K
$ 38.58K$ 38.58K

--
----

$ 38.58K
$ 38.58K$ 38.58K

997.36M
997.36M 997.36M

997,356,894.8838593
997,356,894.8838593 997,356,894.8838593

SLUB praegune turukapitalisatsioon on $ 38.58K -- 24 tunnise kauplemismahuga. SLUB ringlev varu on 997.36M, mille koguvaru on 997356894.8838593. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 38.58K.

SLUB (SLUB) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse SLUB ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse SLUB ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse SLUB ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse SLUB ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-7.22%
30 päeva$ 0-18.14%
60 päeva$ 0-38.20%
90 päeva$ 0--

Mis on SLUB (SLUB)

SLUB is an original memecoin launched on the boop.fun on the solana blockhain. Slub is the only original arts our creator is @vutnerable .Slub is making good arts on X and willing to be remarkable memecoin on this blockchain area .We would like to share our arts with everyone in this field . Beigns a good art memecoin on the solana blockchain is our priority. We aiming to make SLUB is a world wide brand .

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse SLUB (SLUB) allikas

Ametlik veebisait

SLUB hinna ennustus (USD)

Kui palju on SLUB (SLUB) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie SLUB (SLUB) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida SLUB nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake SLUB hinna ennustust kohe!

SLUB kohalike valuutade suhtes

SLUB (SLUB) tokenoomika

SLUB (SLUB) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SLUB tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse SLUB (SLUB) kohta

Kui palju on SLUB (SLUB) tänapäeval väärt?
Reaalajas SLUB hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SLUB/USD hind?
Praegune hind SLUB/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on SLUB turukapitalisatsioon?
SLUB turukapitalisatsioon on $ 38.58K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SLUB ringlev varu?
SLUB ringlev varu on 997.36M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SLUB (ATH) hind?
SLUB saavutab ATH hinna summas 0 USD.
Mis oli kõigi aegade SLUB madalaim (ATL) hind?
SLUB nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on SLUB kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine SLUB kauplemismaht on -- USD.
Kas SLUB sel aastal kõrgemale ka suundub?
SLUB võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SLUB hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.