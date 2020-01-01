SLUB (SLUB) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi SLUB (SLUB) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

SLUB (SLUB) teave SLUB is an original memecoin launched on the boop.fun on the solana blockhain. Slub is the only original arts our creator is @vutnerable .Slub is making good arts on X and willing to be remarkable memecoin on this blockchain area .We would like to share our arts with everyone in this field . Beigns a good art memecoin on the solana blockchain is our priority. We aiming to make SLUB is a world wide brand . Ametlik veebisait: https://x.com/i/communities/1920964345456193568 Ostke SLUB kohe!

SLUB (SLUB) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage SLUB (SLUB) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 39.29K $ 39.29K $ 39.29K Koguvaru: $ 997.35M $ 997.35M $ 997.35M Ringlev varu: $ 997.35M $ 997.35M $ 997.35M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 39.29K $ 39.29K $ 39.29K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0 $ 0 $ 0 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave SLUB (SLUB) hinna kohta

SLUB (SLUB) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud SLUB (SLUB) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SLUB tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SLUB tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SLUB tokeni tokenoomikat, avastage SLUB tokeni reaalajas hinda!

