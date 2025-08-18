Mis on Interport Token (ITP)

Interport is a decentralized exchange (DEX) that allows you to perform Interchain swaps (cross-chain swaps) at the best rate due to cross chain liquidity aggregation contracts that source over 250 DEXes and liquidity sources looking for the best price! The protocol works with cross-chain messages to communicate with contracts on other chains and build transactions. Users always know the exact amount of desired tokens they will receive on another chain!

Üksuse Interport Token (ITP) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Interport Token (ITP) tokenoomika

Interport Token (ITP) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ITP tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Interport Token (ITP) kohta Kui palju on Interport Token (ITP) tänapäeval väärt? Reaalajas ITP hind USD on 0.01546126 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune ITP/USD hind? $ 0.01546126 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind ITP/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Interport Token turukapitalisatsioon? ITP turukapitalisatsioon on $ 540.10K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on ITP ringlev varu? ITP ringlev varu on 34.93M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim ITP (ATH) hind? ITP saavutab ATH hinna summas 6.96 USD . Mis oli kõigi aegade ITP madalaim (ATL) hind? ITP nägi ATL hinda summas 0.0041233 USD . Milline on ITP kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine ITP kauplemismaht on -- USD . Kas ITP sel aastal kõrgemale ka suundub? ITP võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ITP hinna ennustust

