Interport Token logo

Interport Token hind (ITP)

Loendis mitteolevad

1 ITP/USD reaalajas hind:

$0.01546126
$0.01546126$0.01546126
0.00%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt.
USD
Interport Token (ITP) reaalajas hinnagraafik
Interport Token (ITP) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 6.96
$ 6.96$ 6.96

$ 0.0041233
$ 0.0041233$ 0.0041233

--

--

+12.16%

+12.16%

Interport Token (ITP) reaalajas hind on $0.01546126. Viimase 24 tunni jooksul ITP kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. ITPkõigi aegade kõrgeim hind on $ 6.96 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.0041233.

Lüliajalise tootluse osas on ITP muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel +12.16% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Interport Token (ITP) – turuteave

$ 540.10K
$ 540.10K$ 540.10K

--
----

$ 2.32M
$ 2.32M$ 2.32M

34.93M
34.93M 34.93M

150,000,000.0
150,000,000.0 150,000,000.0

Interport Token praegune turukapitalisatsioon on $ 540.10K -- 24 tunnise kauplemismahuga. ITP ringlev varu on 34.93M, mille koguvaru on 150000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 2.32M.

Interport Token (ITP) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Interport Token ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Interport Token ja USD hinnamuutus $ +0.0073892562.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Interport Token ja USD hinnamuutus $ +0.0125768351.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Interport Token ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ +0.0073892562+47.79%
60 päeva$ +0.0125768351+81.34%
90 päeva$ 0--

Mis on Interport Token (ITP)

Interport is a decentralized exchange (DEX) that allows you to perform Interchain swaps (cross-chain swaps) at the best rate due to cross chain liquidity aggregation contracts that source over 250 DEXes and liquidity sources looking for the best price! The protocol works with cross-chain messages to communicate with contracts on other chains and build transactions. Users always know the exact amount of desired tokens they will receive on another chain!

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Interport Token (ITP) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

Interport Token hinna ennustus (USD)

Kui palju on Interport Token (ITP) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Interport Token (ITP) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Interport Token nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Interport Token hinna ennustust kohe!

ITP kohalike valuutade suhtes

Interport Token (ITP) tokenoomika

Interport Token (ITP) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ITP tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Interport Token (ITP) kohta

Kui palju on Interport Token (ITP) tänapäeval väärt?
Reaalajas ITP hind USD on 0.01546126 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune ITP/USD hind?
Praegune hind ITP/USD on $ 0.01546126. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Interport Token turukapitalisatsioon?
ITP turukapitalisatsioon on $ 540.10K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on ITP ringlev varu?
ITP ringlev varu on 34.93M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim ITP (ATH) hind?
ITP saavutab ATH hinna summas 6.96 USD.
Mis oli kõigi aegade ITP madalaim (ATL) hind?
ITP nägi ATL hinda summas 0.0041233 USD.
Milline on ITP kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine ITP kauplemismaht on -- USD.
Kas ITP sel aastal kõrgemale ka suundub?
ITP võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ITP hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.